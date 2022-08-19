روسيا اليوم

قوات كييف تقصف إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه

أعلنت الإدارة العسكرية والمدنية لإنيرغودار أن قوات كييف قصفت مرة أخرى المدينة القريبة من محطة زابوروجيه النووية. وقال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه: "قصف مقاتلو زيلينسكي بالمدفعية الثقيلة مدينة إنيرغودار من الساعة 22.50". وأكدت سلطات المدينة المعلومات المتعلقة بالقصف وطالبت المدنيين بالانتقال إلى مكان آمن. وأشارت إلى أنه يجري تحديد معلومات عن أماكن الانفجارات والضحايا والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية.