وكالة الأناضول

أردوغان: سنقيم نتائج اجتماعات لفيف مع بوتين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيقيّم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين نتائج الاجتماعات التي عقدها في مدينة لفيف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده الخميس مع زيلينسكي وغوتيريش في لفيف الاوكرانية، إن العالم بدأ يشعر بالانعكاسات الإيجابية لاتفاقية إسطنبول التي مكنت من تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود إلى العالم. وأشار إلى خروج 25 سفينة من الموانئ الأوكرانية بحمولة وصلت إلى نحو 625 ألف طن من الحبوب الاوكرانية إلى الأسواق العالمية منذ بدء سريان اتفاقية إسطنبول في الأول من أغسطس/ آب الجاري. وأضاف أردوغان أنه أبلغ زيلينسكي بأن تركيا ستقدم الدعم اللازم لإعادة إعمار أوكرانيا. وأعرب عن قلق أنقرة إزاء الاشتباكات المستمرة حول محطة زاباروجيا الأوكرانية للطاقة النووية، مبينا أن أنقرة لا تريد حدوث كارثة تشيرنوبيل جديدة.

وكالة أنباء شينخوا

تقرير إخباري: شي يشدد على النهوض بشمال شرقي الصين

شدد الرئيس شي جين بينغ على التحلي بإحساس أكبر بالمسؤولية وبذل جهود في النهوض بمنطقة شمال شرقي الصين في العصر الجديد. وخلال جولته التفقدية في مقاطعة لياونينغ من الثلاثاء إلى الأربعاء، دعا شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إلى فتح آفاق جديدة في النهوض بالمقاطعة الواقعة شمال شرقي البلاد وتنميتها. كما دعا إلى تنسيق الاستجابة لكوفيد-19 مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة بين التنمية والضرورات الأمنية، وتطبيق فلسفة التنمية الجديدة على نحو كامل ومخلص، وكذا تعزيز التنمية عالية الجودة على نحو حازم. وأضاف شي أنه يتعين بذل الجهود لتعزيز الازدهار المشترك للجميع، ودفع تحديث نظام الحوكمة وقدرتها في الصين، وتعميق الحوكمة الذاتية الكاملة والصارمة للحزب، لتمهيد الطريق أمام المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني. وخلال الجولة، ذهب شي إلى مدينتي جينتشو وشنيانغ، حيث زار عدة أماكن، من بينها متحف تذكاري ثوري، ومشروع إدارة نهر وبحيرة، وشركة، ومجتمع سكني.