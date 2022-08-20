TL

الرئيس عون تسلم رسالة من الرئيس ماكرون شدد فيها على حرصه على تطوير العلاقات اللبنانية-الفرنسية واطلع من الوزير المكاري على اجواء زيارته ووزير السياحة الى الدوحة.

المنار

دعا السيد نصر الله الى ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل حكومة مكتملة المواصفات والصلاحيات.

nbn

في ملف الحدود البحرية وكاريش شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ألا علاقة لهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد بالإتفاق النووي الإيراني سواء وقع من جديد او لم يوقع وقال:للأسف في ناس "عقلاتن زغار بهيدي النقطة".

mtv

تشكيل الحكومة علق من جديد بانتظار زيارة يقوم بها نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا. لكن حتى الان لم يحدد موعد للقاء جديد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

NTV

اجتماع لتكتل قوى التغيير انتهى إلى توافق مجموعة ال13 على إطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة وتتضمن المبادرة المواقف السياسية والمقاربة الدستورية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في إطلاق مسار إنقاذي للبلاد.

OTV

تبقى الأزمة الاقتصادية والمالية بتداعيتها المعيشية محور النقاش الداخلي، وعنوانها في هذه المرحلة رفع سعر الدولار الجمركي، وما يكون أن يكون له من تداعيات سلبية على أسعار السلع والخدمات، خصوصا إذا طبق على جري العادة، بشكل عشوائي، بعيدا عن أي دراسة علمية، أو تدرج مطلوب، حتى لا يؤدي إلى مزيد من الضرر والأذى، في حق عموم الناس.

LBC

وزير المهجرين ذهب الى سوريا للقيام بمسعى شخصي حول موضوع عودة النازحين على رأس وفد حزبي.

الميادين

الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، يؤكّد أنّ "موضوع الحدود البحرية لا يتعلّق بتوقيع الاتفاق النووي"، وأنّ "العين في لبنان يجب أن تكون على كاريش والحدود اللبنانية". أكّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أنّ "موضوع الحدود البحرية وحقل كاريش والنفط والغاز والحقوق اللبنانية لا علاقة له بالاتفاق النووي". وفي كلمةٍ ألقاها ضمن احتفالية وضع الحجر الأساس لـ"معلم جنتا"، في إطار فعاليات "الأربعون ربيعاً"، أضاف السيد نصر الله أنه "سواء وُقّع الاتفاق النووي أو لم يوقَّع، فإذا قُدم إلى الدولة اللبنانية ما تطلب به، فنحن ذاهبون إلى الهدوء". وشدّد على أنّه "في حال لم يحصل لبنان على حقوقه، التي تطالب بها الدولة اللبنانية، فنحن ذاهبون إلى التصعيد، سواء وُقِّع الاتفاق النووي، أو لا".

الجزيرة

واشنطن تعلن دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة وروسيا تتحدث عن أكثر من 50 انفجارا بأراضي محطة زاباروجيا النووية قال مسؤول رفيع في البنتاغون إن الحرب الروسية في أوكرانيا دخلت مرحلة جديدة من الحرب، حيث تخفق روسيا في تحقيق أي تقدم، في حين قالت روسيا إن الجيش الأوكراني نفذ 12 هجوما على أراضي محطة زاباروجيا النووية ومدينة إينيرغودار، نجم عنها أكثر من 50 انفجارا. وأفاد المسؤول بأن القوات الأوكرانية تستخدم راجمات "هيمارس" (HIMARS) ببراعة، وقد غيرت دينامية الحرب مع روسيا، وأشار إلى أنها لم تستعد أراضي واسعة من روسيا، لكنها تضعف القوات الروسية بشكل ملموس. وشدد على أن القرم جزء من أوكرانيا، وأن بلاده توفر للقوات الأوكرانية معلومات استخبارية لتدافع عن نفسها، مضيفا "سنقدم لأوكرانيا 1500 صاروخ تاو مضاد للدروع وألف صاروخ جافلين"، وأن المساعدات الجديدة لأوكرانيا تتضمن 16 مدفعا من عيار 105 ملم و36 ألف قذيفة.

العربية

مسؤول أوروبي: من المستحيل تقييم الرد الإيراني حالياً بعد أيام وساعات طويلة من الجدل حول تسريبات النص النهائي للمقترح الأوروبي حول عودة إيران للاتفاق النووي، قطع مسؤول أوروبي الشك باليقين. إيران سفير إيراني سابق: الاقتصاد سيجبر طهران على توقيع الاتفاق فقد أفاد المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، بأن الفرنسيين كطرف في المحادثات النووية، نفوا تماماً حصول أي تسريبات للنص النهائي الذي ‏اقترحه الوسيط الأوروبي.