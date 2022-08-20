لبنان الحر

تؤكد مرجعية سياسية رئيسية، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الفورة التي نشهدها منذ أيام على صعيد تشكيل الحكومة، ما هي إلا مجرد استهلاك للأيام، ومناورات وبهلوانيات لا طائل منها، لن تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية”. وتشير المصادر ذاتها، إلى أن “لا حكومة جديدة في ما تبقى من عهد الرئيس ميشال عون”، مشددة على أن “من يعرف عون جيداً، يدرك تماماً أنه لن يسمح بتأليف حكومة لا تضمن دوراً فاعلاً لوريثه جبران باسيل في المرحلة المقبلة. أما وضع البلد؟ فـ(60 سنة و70 يوم ع البلد)، أنا أو لا أحد، ومن بعدي الطوفان. عون لا يتغيّر للأسف”.

صوت لبنان

ناصر: نريد رئيسا حياديا وليس رئيس تحد والترويج لفكرة بقاء عون في الرئاسة جنون سياسي

اشار امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر في حديث لبرنامج حوار اونلاين من صوت لبنان الى ان تواصل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط مع ح – ز – ب – ا – ل – ل – ه هو من اجل التفاهم على الامور المصيرية العالقة ، مشيرا الى ان لا احد يمكن ان يتكهن بنتائج الحوار بين الطرفين بالرغم من الايجابية بينهما.

radio orient

تشكيلة جبران باسيل! علمت “الشرق” ان رئيس الجمهورية ميشال عون قدم للرئيس المكلف نجيب ميقاتي خلال اجتماعهما اول امس تشكيلة حكومية من ٣٠ وزيرا وضعها النائب جبران باسيل وسمى فيها ١٢ منهم لتياره السياسي. وقد وعد ميقاتي بدراسة التشكيلة.

اذاعة النور

اعتبر عضو تكتّل لبنان القوي النّائب سليم عون أنّ المياه الراكدة في الملف الحكومي تحركّت إلاّ إذا ثبت العكس لأنه ليس بالإمكان الإنتظار إلى حين الوقوع في الفراغ الرئاسي، متسائلاً : "إذا كانت النوايا طيبة فلمَ الصراع على تشكيل حكومة ستكون ولايتها قصيرة في ظل استحقاقات كثيرة ننتظرها؟". وفي حديث لإذاعة النور، لفت النائب عون إلى أنّ مقاربة الملفات المشتركة بين لبنان وسوريا تتطلّب إجماعاً وطنياً ومن بينها ملف النازحين السوريين الذي يصطدم بعائق دولي يضع الحواجز أمام عودتهم إلى بلادهم.

صوت المدى

مع نهاية الدوام الرسمي اليوم الخميس ستنتهي مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي منحها للسلطات القضائية لحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة جديدة. وكان أنصار زعيم التيار، قد رفعوا قبل ايام دعاوى الى المحكمة الاتحادية ضد الرئاسات الثلاث لخرق المدد الدستورية وعدم تشكيل الحكومة.