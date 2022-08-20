تشكل النساء 40 في المائة من منتسبي «الموساد»، فيما تشغل امرأتان أرفع منصبين في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي يتعاطيان مع الموضوع الإيراني. هذه المعلومات جاءت في تقرير بمناسبة تعيين امرأة في منصب نائب رئيس «الموساد»، ستتولى الجانب العملياتي في الملف الإيراني، علماً بأن هناك امرأة أخرى تتولى منصب رئيسة «دائرة الاستخبارات (جمع وتحليل المعلومات)»، التي يحتل الموضوع الإيراني قسطاً وافراً من عملها.

وقد أصدر الموساد تصريحاً مكتوباً، وذلك لأول مرة في تاريخه، عن تعيينات كهذه، لكنه لم ينشر اسمي المسؤولتين.

أكد قائد سلاح البحر في قوات الحرس الثوري الايراني العميد علي رضا تنكسيري أن قواته “لن تتأخر ولو للحظة في الرد الحازم على أي تهديد أو إثارة فتنة يحاول العدو القيام بها”.

مع التقدم في معركة الانتخابات الإسرائيلية العامة، يستعد اليمين المعارض لحملة دعائية شرسة ضد رئيس الوزراء يائير لبيد، بسبب تصريحات نُسبت إليه، يقول فيها إنه في حال انتخابه مجدداً سيسعى لدفع الجهود السلمية وفق حل الدولتين.من جهة أخرى، يتضح أن تحالف «الصهيونية الدينية»، بقيادة النائبين بتسليل سموترتش وإيتمار بن غفير، الذي أقامه رئيس حزب الليكود المعارض قبل بضع سنوات ليعينه على توحيد المستوطنين وراءه، بدأ ينهش من حجم نتنياهو نفسه، إذ تمكن من تقليص قوته الانتخابية بمقعدين. لكن نتائج الاستطلاعات تشير إلى أن الانتخابات المقبلة لن تغير النتيجة الجوهرية. وإذا بقيت الأحزاب تعمل بالطريقة نفسها، فإن إسرائيل ستضطر للتوجه نحو انتخابات أخرى، لتكون السادسة خلال أربع سنوات.