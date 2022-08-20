وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إرسال بعثة من الخبراء الدوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا. وشدّد الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي، أمس، على «أهمية إرسال بعثة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية في أسرع وقت، لتقييم الوضع على الأرض»، وفق ما أكد الكرملين، لافتاً إلى أن الاتصال جرى بمبادرة من ماكرون. وتابع أن "الجانب الروسي أكد استعداده لتقديم كل الدعم اللازم لمفتشي الوكالة".

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين موضوع محطة زابوريجيا النووية شرق أوكرانيا، في الوقت الذي أعلنت فيه موسكو وباريس أن الرئيس الروسي وافق على إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة من أجل تقييم الوضع.

أعلن البيت الأبيض أمس (الجمعة)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيستضيف قمة بالبيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) المقبل، لمواجهة تأثير العنف والكراهية على الديمقراطية الأميركية وتسليط الضوء على إجراءات إدارته للحد من العنف المرتبط بالسلاح. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين فان بيير، إن القمة ستُعقد في منتصف سبتمبر تحت شعار «نحن نقف متحدين» ويشارك فيها مسؤولون وزعماء دينيون وجماعات حقوق مدنية ورجال أعمال ومدافعون عن منع العنف المسلح. وستتضمن القمة خطاباً رئيسياً لبايدن، الذي سيطرح رؤية مشتركة لأميركا أكثر اتحاداً.

رفضت كيم يو - جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون التي تتمتع بنفوذ كبير، أمس (الجمعة)، عرضاً قدّمته إليها الحكومة الكورية الجنوبية وينصّ على حصول بيونغ يانغ على مساعدة اقتصادية من جارتها سيول مقابل تخلّي الشمال عن سلاحه النووي، وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك - يول اقترح هذا الأسبوع على كوريا الشمالية، حزمة مساعدات في مجالات الغذاء والطاقة والبنية التحتية إذا تخلّت عن برنامجها للأسلحة النووية.