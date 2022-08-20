اللواء/ عمر البردان

تناول موضوع تشكيل الحكومة وقال بانتظار انعقاد اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، عادت الضبابية لتسيطر على المشهد الحكومي، طالما أن الرد النهائي من جانب الرئيس عون، لم يأتِ بعد، ولا زال الرئيس ميقاتي ينتظر، ليزور قصر بعبدا من أجل حسم الأمور بشكل نهائي. وأضاف أنّه وبالرغم من الانشغالات الداخلية بالاستحقاقات الداهمة، ومع تقدم الملف الرئاسي على ما عداه، كانت دعوة الرئيس ميقاتي، الوزراء للاجتماع الأخير الذي عقد في السرايا الحكومية، في محاولة لتسيير ما أمكن من شؤون البلد، أمر لم يعد خافياً على أحد، إلا إذا نجحت المساعي وتم إحراز تقدّم، قد يفضي إلى ولادة الحكومة في ما تبقّى من ولاية الرئيس عون، وفي هذا السياق، أبدى "التيار الوطني الحر" استياءه من الدعوة التي قام بها الرئيس المكلّف. ولا تخفي أوساط نيابية القول لـ"اللواء"، إنّ الاجتماعين اللذين عقدا بين الرئيسين عون وميقاتي، وإن ساهما في كسر الجليد، إلا أنهما لم يحققا تقدماً لافتاً على صعيد عملية التأليف، وإن أبدى الرجلان استعداداً لإزالة العقبات، إلا أن المعطيات لا توحي بكثير تفاؤل. وتشدد الأوساط، على أن "وجود حكومة جديدة، أكثر من ضروري إذا لم تحصل انتخابات رئاسية في الموعد الدستوري"، وأشارت، إلى أن "حتى لو لم تشكّل حكومة وبقيت حكومة تصريف الأعمال، فإنه بإمكانها دستورياً تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، ما يدحض كل ما يقال من تفسيرات لا تمتّ إلى القانون بصلة، من جانب الذين يروّجون لبقاء الرئيس عون في قصر بعبدا".

الديار/ كمال ذبيان

تحّث عن الانتخابات الرئاسية وقال كثُرت المواصفات لرئيس الجمهورية المقبل، مما يعقّد اختياره، واجراء الانتخابات الرئاسية، فمن دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لمرشح "حيادي"، الى طلب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع برئيس "تحد"، ومطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بشخصية غير "استفزازية"، الى وضع رئيس "التيار الوطني الحر" شرطاً أن يكون له تمثيل شعبي في "بيئته المسيحية"، والى رفض رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لرئيس يفرضه "حزب الله". فتعدد المواصفات من قبل القوى السياسية حق مشروع وديموقراطي، ولكن أيضاً قد تكون إشارة إلى فراغ رئاسي، ينتظر اللبنانيين، وفق قراءة للمواقف التي صدرت بشأن الانتخابات الرئاسية، التي ستدخل في أول أيلول المقبل المهلة الدستورية، ولا اتفاق حول مرشح أو أكثر. فرئيس الجمهورية العتيد لم يتم تظهيره بعد، قبل أكثر من شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وإنّ المواصفات التي أطلقها البعض على المرشح الذي يرونه مناسبا، دون الدخول في الاسماء، لن يلاقي القبول عند أطراف أخرى، وهذا ما سيكون عائقا امام انتخاب رئيس للجمهورية خلال المهلة الدستورية. وختم قائلاً، لذلك فإنّ الضبابية هي ما يخيّم على المشهد الرئاسي، الذي يقدمه كل طرف وفق "السيناريو" الذي رسمه له.