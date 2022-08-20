وكالة الأناضول

أردوغان: علينا اتخاذ خطوات متقدمة مع سوريا ونتمسك بوحدتها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتوجب الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، مؤكدا التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارة أوكرانيا التي أجراها الخميس. وأضاف أردوغان: "ليس لدينا أطماع في أراضي سوريا، والشعب السوري أشقاؤنا ونولي أهمية لوحدة أراضيهم، ويتعين على النظام إدراك ذلك". وأردف: "يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي". ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه بحث تطورات الشأن السوري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما مؤخرا في مدينة سوتشي. وأعرب عن أمله في صياغة دستور سوري جديد بأسرع وقت خلال الفترة المقبلة، والإقدام على خطوات في سبيل حل الأزمة السورية.

وكالة أنباء شينخوا

شي يتفقد مدينة جينتشو بشمال شرقي الصين

قام شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يوم الثلاثاء الماضي، بتفقد مدينة جينتشو في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين. وزار شي متحف معركة لياوشن وحديقة غابية في جينتشو، مستعرضاً تاريخ تحرير شمال شرقي الصين ومعركة لياوشن، التي تعد إحدى المعارك الرئيسية خلال حرب التحرير قبل أكثر من سبعة عقود. واطلع شي أيضاً على جهود المقاطعة المبذولة للسيطرة على الفيضان واستعادة البيئة الإيكولوجية وحمايتها، وقدّم توجيهات حول كيفية تحسين أعمال السيطرة على الفيضان وصقل القدرة للوقاية من الكوارث الطبيعية.