TL

العد العكسي للاستحقاق الرئاسي يقترب مع اقتراب المهلة الدستورية بدءا من أول أيلول.

المنار

حتى نهاية الخط تذهب المقاومة في حماية حقوق لبنان وثرواته، ولا ما يؤثر على تصميمها، ولا ما يجعلها تلتفت خارج هدفها.. هي وضعت المسار الزمني لتحرير غاز الوطن، واستخدمت اشجع المعادلات ولم تتوقف في الكشف عنها تباعاً.

nbn

في ملف الحدود البحرية وكاريش شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ألا علاقة لهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد بالإتفاق النووي الإيراني سواء وقع من جديد او لم يوقع.

mtv

بالتوازي مع الجمود السياسي والديبلوماسي تطور أمني لافت تمثل في في العثور على عبوتين وهميتين بالقرب من جامع المصيطبة في محلة سليم سلام.

NTV

انهيار وحرائق في لبنان جفاف وفقدان أنهار وبحيرات في أوروبا حيث ظهرت صخور موغلة في التاريخ تسمى ب "حجارة الجوع" نقش عليها باللغة الألمانية "إذا رأيتني فابكي" أما مفاعيل فوضى المناخ فظهرت بسيول جارفة في الربع الخالي من الكرة الأرضية.

OTV

أحد عشر يوما قبل بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، ومعظم اللبنانيين يتصرفون وكأن الشغور الرئاسي واقع لا محال، حتى ولو كانوا لا يملكون أي معطى حاسم في هذا المجال، ربما في انتظار التطورات على مساري النووي الإيراني والترسيم الحدودي.

LBC

إنتهى " أسبوع الأسئلة " فهل يحمل الأسبوع المقبل أجوبة؟ متى الدولار الجمركي؟ وعند أي مستوى سيتم تسعيره؟ أين الاجوبة في موضوع ترسيم الحدود؟ وهل يعود هوكستاين ومعه الأجوبة؟

الميادين

اشار زعيم ​التيار الصدري​ في ​​العراق​​، ​مقتدى الصدر، إلى "اننا قدمنا مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار مع الفرقاء السياسيين، ولم نر منهم تجاوبا ملموسا"، لافتاً إلى أنه "على الجميع أن لا يتوقع منا حوارا سريا جديدا ولن أجالس الفاسدين".

الجزيرة

قُتل 25 مدنيًا على الأقل في هجوم تبنته حركة الشباب الإسلامية على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أعلنت مصادر أمنية وطبية في الصومال.؟وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم. واكدت في بيان نُشر على موقع مؤيّد لها على الإنترنت إن "مجموعة من مهاجمي حركة الشباب اقتحمت فندق حياة في مقديشو".وكان المهاجمون لا يزالون مختبئين في الفندق في ساعة مبكرة من صباح السبت. كما سُمع صوت رصاص ودوي انفجارات متقطعة في المنطقة.

العربية

اشار الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​، في تصريح، إلى أن "أكثر من 50 ألف طن من ​الحبوب​ تم شحنها حتى الآن من الموانئ الأوكرانية، ونأمل أن يتواصل شحن الحبوب"، مبيناً أن "تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية مهم جدا لعدم ارتفاع أسعار الحبوب حول العالم"، مضيفاً أن "بعض البلدان الإفريقية تعاني نقصا حادا في ​المواد الغذائية​".