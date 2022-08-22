لبنان الحر

أكد النائب إبراهيم منيمنة ان "الخطاب السياسي الذي يصنف مجلس النواب بانه منقسم بين معسكرين لا ثالث لهما، أي بين فريقي السلطة والمعارضة فقط، ينطوي بأبعاده وخلفياته على تضليل الرأي العام"، مشيرا الى ان "قوى التغيير موجودة بقوة وهي الرقم الصعب في المعادلة النيابية، ولن تكون يوما ضمن أي اصطفاف سياسي، ولا لصالح أي من المحاور الإقليمية او الدولية، علما ان هناك محاولات حثيثة من قبل فريقي السلطة والمعارضة، لاستقطاب كتلة نواب التغيير، ومن ثم التعامل معها على انها اللاعب الحليف في مواجهة الاستحقاقات وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي".

صوت لبنان

أشار رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان " وزير المهجرين عصام شرف الدين قال علنا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكبر محولي الأموال قبل 17 تشرين وانه انقلب على عودة النازحين استجابة لضغوط خارجية خوفا على مصالحه.

radio orient

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال ​فراس الأبيض​، أن "لجنة تحقيق التي شكلها الأبيض بتاريخ السابع عشر من آب الجاري، ومؤلفة من مفتش إداري وعدد من المعنيين في دائرة التفتيش الصيدلي واللجنة الطبية ل​أدوية السرطان​ ودائرة المعلوماتية في ​وزارة الصحة العامة​، تواصل التدقيق بالمعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام حول فقدان أدوية أمراض سرطانية بعد فترة قصيرة من تسليمها لمستودعات وزارة الصحة العامة، و​الأدوية​ هي التالية: Obdivo، Tecentriq، Ibrance، Xtandi".

اذاعة النور

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إبراهيم الموسوي​، إلى أنه "بما يخصّ ملف الترسيم، لدينا كلّ الثقة المطلقة التي تستند إلى جبال من التجارب، التي أثبتت المقاومة فيها أنّها إلى جانب أهلها في جميع الجوانب السيادية والاستقلالية والاقتصادية وغيرها".

صوت المدى

ذكر النائب ​​جميل السيد​​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، "اننا سألنا في الجلسة: لماذا تريدون رفْع ال$ الجمركي الى 20 ألف ليرة؟!، أجابوا: نحن بحاجة لأموال لدفع رواتب ​الموظفين​ لآخر السنة، قلنا: قبل أن تمدّوا يدكم لجيوب الناس هل استوفيتم الرسوم عن ​الأملاك البحرية​ المستولى عليها؟ هل حاولتم إسترداد الـ6 مليار $ التي نهبت من الخليوي؟! هل وهل.. لا جواب!".