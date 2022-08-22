الجمهورية/ جوني منيّر

قال: عنوان واحد هو الذي يتقدّم على الاستحقاق الرئاسي هو كيفية التعاطي مع الفوضى المتصاعدة والمرشحة للحصول ومن دون استبعاد إحتمالات حصول توظيف لها بما يتلائم مع الجهات السياسية اللبنانية والإقليمية. ورأى أن المشكلة أن لبنان لا يملك ترف الوقت والانتظار وسط أزمات المعيشة الخانقة والخطرة، لكن اللعبة الإقليمية المتشابكة والتبدلات الحاصلة تفرض الانتظار ولا تكترث للتفاصيل ولبنان هو تفصيل من اللعبة الكبرى، معتبراً أن الاستحقاق الرئاسي اللبناني يقع قبل موعد الاستحقاقين الأميركي والإسرائيلي مما يستوجب الحذر لا الاندفاع في لعبة النار، حيث أبواب الجحيم مفتوحة.



النهار/ إبراهيم حيدر

اعتبر ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ينعكس على الاستحقاقات اللبنانية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية. ونقل عن مصدر دبلوماسي أن نتائج مفاوضات الترسيم ستحدد سلباً أو إيجاباً انتخاب الرئيس الجديد أو دخول لبنان في الفراغ وبناءً على ذلك سيكون "لحزب الله" الكلمة الفصل في الاستحقاق باعتبار أنه قدّم نفسه القوة التي سمحت بالحفاظ على ثروات لبنان من الغز والنفط.