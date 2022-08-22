روسيا اليوم

الخارجية الروسية: واشنطن تنتهج سياسة عدوانية تجاه روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن احتمال استمرار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا الذي قطعه الأمريكيون، بعيد كل البعد عن الوضوح. وقال ريابكوف في مقابلة مع صحيفة "ازفستيا" إن: "التخمين بشأن احتمالات إجراء حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة، خاصة عندما قطعه الأمريكيون، مهمة غير مجدية، بالنظر إلى سياسة واشنطن المناهضة لروسيا". وأوضح الدبلوماسي: "سأكون صريحا، إن احتمال استئناف الحوار ليس واضحا على الإطلاق، بالنظر إلى السياسة العدوانية المتهورة التي تنتهجها واشنطن تجاه روسيا. بطبيعة الحال، نحن نراقب بعض الإشارات المتعلقة باستئناف الحوار حول موضوع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكن ما وراءها لا يزال غير واضحا. والمفاوضات بشكل عام لا تجرى عبر وسائل الإعلام". ووفقا لنائب الوزير، فإن الرؤية الروسية للحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي تبقى دون تغيير. وختم ريابكوف قائلا: "فكرتنا هي تطوير "معادلة أمنية جديدة" تأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي، وتحقيقا لهذه الغاية، نحن نسعى جاهدين لتغطية النطاق الكامل للأسلحة الهجومية والدفاعية والنووية وغير النووية الاستراتيجية".

