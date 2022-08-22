وكالة الأناضول

القوات الأمنية التركية تضبط أسلحة لـ"بي كي كي" الإرهابية

ضبطت القوات الأمنية التركية كميات من الأسلحة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مغارة بولاية هكاري (جنوب شرق). وحسب بيان وزارة الداخلية التركية، تم ضبط قذيفة صاروخية مضادة للدروع من طراز "إيه تي-4" (سويدية الصنع) وقنبلتين يدويتين و262 بندقية ومعدات اتصال. وأشار البيان أنّ ضبط الأسلحة تمّ في إطار عملية أرن-29 بقضاء تشوقوروفا. وضبطت القوات التركية حتى اليوم، العشرات من مضادات الدبابات "AT-4" بحوزة عناصر التنظيم الإرهابي، وذلك خلال عملياتها ضده سواء داخل البلاد أو خارجها. يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 آب 2017.

وكالة أنباء شينخوا

تعاون الصين ومصر في مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة يعزز التنمية في مصر

ضخ مشروع إنشاء منطقة الأعمال المركزية (CBD) في العاصمة االجديدة لمصر، والذي تقوم بتنفيذه الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) ،حيوية جديدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وتقوم الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية ببناء 20 ناطحة سحاب تجارية وسكنية ومنشآت بلدية وتغطي مساحة تبلغ حوالي 505000 متر مربع في قلب الصحراء على بعد حوالي 50 كيلو مترا شرق العاصمة القاهرة. ويعتبر المبنى الأكثر لفتا للنظر في منطقة الأعمال المركزية هو البرج الأيقوني الذي يبلغ ارتفاعه 385 مترا، وهو أطول مبنى في إفريقيا.

ولا يعتبر المشروع فقط مشروعا مهما لخطة التطوير الوطنية لمصر، لكنه أيضا مشروعا رائدا في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية. وقال تشانغ وي تساي المدير العام لشركة (CSCEC) مصر إن "المشروع قد أكمل حتى الأن الهياكل الرئيسية لجميع المباني العشرين"، مضيفا أن الهياكل الرئيسية تغطي مساحة 1.92 مليون متر مربع. وأوضح تشانغ في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا))، أنه "من المتوقع تسليم المشروع في أوائل العام المقبل". وأشار إلى أنه أثناء إنشاء منطقة الأعمال المركزية، وظفت شركة (CSCEC) مصر عددا كبيرا من العمال المصريين واستخدمت عددا كبيرا من المنتجات المحلية. وتابع "لقد عملنا أيضا مع أكثر من مائة شركة خلقت بشكل مباشر وغير مباشر 30 ألف فرصة عمل وعززت تطوير صناعة البناء المحلية بأكملها". وأردف أنه بحلول نهاية العام المقبل، سيستمر العمال المهرة المدربون في المشروع وكذلك المهندسون المحليون في لعب دور أكبر في تنمية مصر. ومن بين هؤلاء المهندسين وليد رمضان، الذي يعمل مع (CSCEC) في بناء البرج الأيقوني، وأحد أولئك الذين اكتسبوا الخبرة من خلال عمله في المشروع الضخم.