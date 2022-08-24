الشرق الأوسط 23-8-2022

أزمة الطقاة الأوروبية ترفع عقود الغاز الأميركية بالقرب من 10 دولارات

قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي نحو 7 في المائة خلال تعاملات أمس الإثنين، لتقترب من حاجز 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، بدعم من توقعات لطلب قوي وأسعار قياسية في أوروبا ومخاوف حيال توفر الوقود. وانخفض اليورو على الفور، لما دون مستوى التعادل مع الدولار، خلال تعاملات أمس، بفعل مخاوف متعلقة بتوقف إمدادات الغاز الأوروبية لمدة ثلاثة أيام آخر الشهر الجاري، ما قد يفاقم أزمة الطاقة. وصعدت عقود الغاز الطبيعي تسليم سبتمبر (أيلول) 34 سنتاً، أو 3.6 في المائة، إلى 9676 دولار للمليون وحدة حرارية عند الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش بعد أن قفزت نحو 7 في المائة إلى 9982 دولار، وهو أعلى مستوى في 14 عاماً، في وقت سابق في الجلسة وما زالت الأسعار العالمية مرتفعة قرب 84 دولاراً للمليون وحدة حرارية في أوروبا و57 دولاراً في آسيا.

بكين تخفض فائدة القروض لتحفيز النمو

خفض المصرف المركزي الصيني الاثنين مرة جديدة هذا العام اثنين من معدلات الفائدة المرجعية، في تدبير يرمي إلى دعم اقتصاد أضعفته أزمة العقارات والقيود الصحية. والصين هي آخر قوة اقتصادية لا تزال تطبق سياسة صحيحة صارمة تسمى "صفر كوفيد" التي تفرض بموجبها تدابير عزل وتغلق شركات بشكل غير متوقع ما إن يتم اكتشلف إصابات بكوفيد-19، ما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ويواجه قطاع العقارات الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين، صعوبات منذ تبني بكين تدابير عام 2020 لتخفيض مديونية القطاع.