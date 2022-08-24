لبنان الحر

تمنى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد مكاري​، أن يتم "​تشكيل الحكومة​، ولو بتعديل حكومي يأتي باتفاق سياسي ما"، معتبراً أنه "من الأفضل وجود حكومة جديدة في هذا الظرف تحسباً لإمكانية عدم حصول انتخاب رئيس"، مشيراً إلى أنه "في تاريخنا الحديث في لبنان لم ينتخب الرئيس ولا في اي مرة ضمن المهلة الدستورية الصحيحة".

صوت لبنان

إنهار جزء جديد من أهراءات مرفأ بيروت صباح اليوم، وذلك بعد التحذيرات المستمرة منذ مدّة من خطر إنهيارها جراء ازدياد الإنحناء فيها. وأشارت المعلومات إلى أنّ الرياح القوية ساهمت في إبعاد الغبار عن المناطق السكنية القريبة من مرفأ بيروت.

radio orient

استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سرايا طرابلس، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا يرافقها رئيسة القسم السياسي ساسكيا رامينغ، والمستشارة السياسية لينا القدوة ومساعدها الخاص ميشال سيغان، وكان عرض لآخر التطورات على الساحة الطرابلسية والشمالية، لاسيما الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، كما تناولا في اللقاء كيفية الخروج من هذه الأزمة.

اذاعة النور

عقد الوزراء في حكومة تصريف الاعمال، الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه والاقتصاد والتجارة اّمين ناصر والبيئة ناصر ياسين اجتماعاً طارئاً في وزارة الاشغال العامة والنقل، للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها بعد انهيار الجزء الشمالي من الإهراءات في مرفأ بيروت.

صوت المدى

أعلن النائب السابق إميل رحمة، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّه بحث استمرار تراجع الوضع الاقتصادي وارتفاع الاسعار وانعدام الرقابة ومكافحة الاحتكار والتهريب ما يؤثر بشكل اساسي على الاوضاع الاجتماعية ويزيد من معاناة المواطنين.