الديار/ هيام عيد

تناولت الملف الحكومي ونقلت عن مصدر نيابي معارض تأكيده بأنّه لم يعد يجوز بقاء لبنان من دون حكومة فاعلة ومنتجة، مشيراً إلى أن كلّ المواقف المعلنة التي تشدد على أهمية تشكيل حكومة جديدة لا تعبّر عن الواقع الفعلي، حيث أن قوى سياسية عدة تميل إلى خيار الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية. ويكشف هذا المصدر النيابي عن أنّ الفرصة ما زالت مُتاحة من أجل الوصول إلى توافق على الملف الحكومي، لافتاً إلى أنّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي قد عبّر صراحةً أمام العديد من الكتل النيابية، بأنّه يفضّل الإبقاء على الحكومة الحالية مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها، على أن يتمّ تعويم الحكومة الحالية من خلال تجديد الثقة النيابية فيها. كذلك فإن المصدر النيابي المعارض نفسه، أكد أنه على الرغم من الإشتباك السياسي الحالي، ما زال قطار التأليف على السكة، والبحث والنقاش مستمرّ من أجل عدم ترك الأمور على حالها مع اقتراب موعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية. وقال أيضاً أنّه من هنا، فإن فرصة حصول لقاء وشيك بين الرئيسين عون وميقاتي، لا تزال مطروحة، كما لفت إلى أنّ تعديل الصيغة الحكومية الحالية ولو بشكلٍ طفيف، قد يحظى بموافقة المرجعيات السياسية، وبالتالي، قد يسمح بإحراز تقدّم ما على هذا الصعيد. وعليه، فإن الأيام القليلة المقبلة، قد تكون حاسمة على صعيد تأليف الحكومة.

اللواء/ حسين زلغوط

تحدّث عن ملف ترسيم الحدود وقال يبدو أنّ ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قد دخل مرحلة دقيقة وحساسة لا بل خطيرة حيث ان خيطاً رفيعاً اصبح يفصل بين الانفراج والانفجار في ضوء احتدام المواقف بين القيادة السياسية والعسكرية في اسرائيل من جهة ولبنان والمقاومة من جهة ثانية، وما بينهما الضغوط الكبيرة التي تحاول الادارة الاميركية ممارستها بغية ان يكون اي اتفاق بهذا الشأن يلحظ المصلحة الاسرائيلية في الدرجة الاولى. ووفق المعطيات فإن ما تبقَّى من ايام حتى نهاية هذا الشهر ستكون مليئة بالمواقف والاتصالات كون ان هامش المناورات واللعب على الوقت قد ضاق الى ابعد الحدود، وقد اكد السيد حسن نصر الله في اكثر من خطاب له ان "حزب الله" لن يكون في وارد القبول باستمرار هذا الحال، وان المقاومة باتت على أتم الاستعداد لخوض اي خيار تفرضه المصلحة اللبنانية، وتفرضه المحافظة على الثروة النفطية والغازية للبنان. وفي هذا السياق كان لافتاً ترويج اسرائيل عبر بعض المسؤولين وعن طريق الاعلام بأن الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بات قريباً جداً، متحدثين عن تنازلات قدمتها اسرائيل مقابل تنازلات حصلت عليها تل ابيب من الجانب اللبناني، غير ان هذه المعلومات لم تلقَ صداها في بيروت التي يؤكد اكثر من مسؤول معني بهذا الملف ان كل ما يصدر عن الجانب الاسرائيلي لا يزال في دائرة المناورات واللعب على الوقت. وفي هذا السياق، تقول الاوساط صحيح ان الوقت ضاغط على الجميع لا سيما على تل ابيب الا ان القيادة السياسية الاسرائيلية منقسمة على رأيها حول اي اتفاق لأن بعض المسؤولين الاسرائيليين يعتبرون ان اي تجاوب مع مطلب لبنان يعتبر تنازلاً وهذا ما لن يقبلوا به، ولذا فإن مسألة الترسيم دخلت بقوة في المشهد السياسي الاسرائيلي الذي يعج بالمشاكل والاعتراضات على سياسة الحكومة الحالية ويقود هذه العملية الاعتراضية اليمين المتطرف.وتخلص الاوساط الى القول بأن الايام المقبلة ستكون مفصلية حول هذا الملف، وأنّ الوسيط الاميركي لن يأتي إلى لبنان من دون أجوبة واضحة وحاسمة حيال الطرح اللبناني، لأنّ الجانب اللبناني لن يستقبله ما لم يكن في جعبته جواب على ما أثاره مع الجانب الاسرائيلي بناءً على الطلب اللبناني.