وكالة الأناضول

أردوغان: وحدة أوكرانيا وسيادتها مهمة للأمن العالمي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حماية سيادة أوكرانيا ووحدتها السياسية والجغرافية، ليست مهمة للإقليم فحسب بل من أجل الأمن العالمي. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي عبر اتصال مرئي في قمة "منصة القرم".

وقال الرئيس التركي: "تسليم شبه جزيرة القرم التي تعد جزءا لا يتجزأ من أوكرانيا إلى إدارة كييف، هو في الأساس من متطلبات القانون الدولي".

وأعرب الرئيس أردوغان عن شكره لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعوته له للمشاركة في القمة.

ولفت إلى أن تأسيس هذا المنبر خطوة صائبة للدفاع عن قضية القرم بطرق سلمية، وأن تركيا تدعم ذلك.

وأشار الرئيس أردوغان إلى عدم اعتراف تركيا بضم روسيا للقرم، وتأكيد أنقرة على عدم شرعية الضم منذ اليوم الأول لحدوثه.