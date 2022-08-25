TL

لم يأت اللقاء الذي جمع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا بأي تطور على صعيد قرار تشكيل حكومة جديدة على أن يصار إلى عقد اجتماع آخر خلال الأيام المقبلة.

اجتماع اليوم اقتصر على عرض للتطورات المتصلة بتأليف الحكومة الجديدة وتم بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التأليف على أن يستكمل التشاور.

المنار

فاز فتية لبنان فتأهلوا إلى نهائيات كأس العالم بكرة السلة، فيما سلة كبارهم الحكومية لا تزال خاوية، وحلولهم الاقتصادية لا تزال خيالية، ومشاكلهم السياسية لا تؤهل البلد إلى أي أفق في ظل ضيق الوقت والأوضاع. ولوضع زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا في وضعها الطبيعي وعدم الإفراط في التأويل حول لقاء الدقائق الخمس والثلاثين الذي جمعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإن السجال الذي تلا اللقاء حول نفي عبارة للبحث صلة، والتي نسبت الى رئيس الحكومة اثناء خروجه من القصر ونفاها مكتبه، لم تجعل للآمال صلة بإمكانية تغيير السلوك ولا الواقع المأزوم.

nbn

إلى مربع "اللا صلة للبحث" عادت الأمور غداة المحاولة الرابعة لتأليف الحكومة وهذا ما أكدته بالوجه الشرعي البيانات التي صدرت بعد اللقاء عن بعبدا والسراي. حال المراوحة تضع الملف برمته أمام أسبوع سيكون الأخير للحسم قبل دخول البلاد في مهلة الستين يوماً الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد.

mtv

للبحث صلة. هذا ما كان يردده رئيس الحكومة المكلف كلما خرج من قصر بعبدا، وذلك بتصريح علني أو بطريقة غير مباشرة عبر مكتبه الإعلامي. واليوم أعلن مكتبه، أنه لم يصدر عن الرئيس ميقاتي بعد زيارته بعبدا، عبارة "سيكون للبحث صلة" بالموضوع الحكومي، فهل يعني هذا ان البحث انقطع نهائياً بين بعبدا والقصر الحكومي؟

NTV

لاذ ميقاتي بالصمت بعد لقاء دام نصف ساعة فتكلم إعلام بعبدا وفي محاولة للملمة الوضع بث شائعة "للبحث صلة" ونسبها لميقاتي فنفاها الأخير. واتضح أن دخول القصر كان "زي خروجو".

OTV

الحدث الأبرز هذا المساء إقليمي-دولي، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده بدأت مراجعة وتقييماً دقيقاً للرد الأميركي على المقترح الأميركي الأخير الذي نقله منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مؤكداً أن طهران ستعلن عن وجهة نظرها بعد دراسته.

LBC

في العاشرة من هذا المساء، يفترض أن تعلن الولايات المتحدة موقفها من الرد الإيراني على النسخة الأوروبية النهائية لنص العودة إلى الإتفاق النووي مع إيران.

واشنطن سلمت ردها إلى الأوروبيين، وهو أصبح منذ العصر في طهران، التي أعلنت أنها تدرسه بشكل دقيق، وستبلغ موقفها منه إلى المنسق الأوروبي أنريكي موري.

الميادين

كشف سفير إيران لدى الكويت في تصريحات منشورة أكدتها سفارته، أن عقد جولة سادسة من المحادثات بين السعودية وإيران في بغداد سيتم عندما تكون الظروف مواتية في العراق.

الجزيرة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة ردت على تعليقات إيران بشأن النص "النهائي" الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى.

العربية

أشار ​الأمين العام للأمم المتحدة​، أنطونيو غوتيريش، الى "أننا قلقون من التصعيد في ​إثيوبيا​ وندعو للعودة الفورية إلى وقف ​إطلاق النار​".