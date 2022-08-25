لبنان الحر

أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط ​مارون شماس​، إلى أنه "لا مشكلة كميات بالنسبة الى مادة ​البنزين​".

صوت لبنان

اعتبر مستشار ​رئيس الجمهورية​ الوزير السابق ​سليم جريصاتي​، أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​نجيب ميقاتي​ ملزم بمهلة معقولة للتشكيل وفق الاجتهاد كواجب وطني ودستوري".

radio orient

أشار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب ​بلال عبد الله​، الى أنه "بعد إثارتي لموضوع العدالة في توزيع ​الكهرباء​ المنتجة من المعامل المائية داخل مجلس ادارة ​كهرباء لبنان​، صدر قرار وزير الطاقة والمياه ​وليد فياض​ تتويجاً للاتفاق الذي رعاه بين ​مؤسسة كهرباء لبنان​ والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بحضور مجلسي ادارة المؤسستين ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الاستاذ ​كمال الحايك​، ومدير مصلحة الليطاني ​سامي علوية​".

اذاعة النور

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، عن "عقد اجتماع اليوم ضمّ ممثلين عن الجيش ووزارات الداخلية والصحة والبيئة وفوج الاطفاء وبلدية بيروت وعدد من الشركاء والمنظمات الدولية، للبحث في كيفية معالجة الركام والردميات التي انهارت في الجزء الشمالي من الاهراءات في مرفأ بيروت، وإخماد الحريق ومعالجة الحبوب الموجودة".

صوت المدى

بحث عضو ​تكتل لبنان القوي​ النائب ​سيمون ابي رميا​ مع ​نقيب المحامين​ ​ناضر كسبار​، في حضور اعضاء النقابة، دور المحامي في تأمين العدالة وشؤوناً قضائية في ظل استمرار اعتكاف ​القضاة​ عن ممارسة مهامهم.