أعلنت طهران أنها تلقت رد الحكومة الأمريكية "على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات، عبر المنسق الأوروبي للمحادثات عصراً، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده بدأت المراجعة التفصيلية لآراء الجانب الأمريكي، وأنها ستعلن وجهات نظرها بهذا الصدد للمنسق الاوروبي للمفاوضات بعد الانتهاء من دراستها.

أكدت الولايات المتحدة أنها ردت على مقترحات إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي من خلال وسطاء من الاتحاد الأوروبي، وسط زخم لإعادة إحياء الاتفاقية التي وقعت في عام 2015. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "تلقينا تعليقات إيران على النص النهائي المقترح من الاتحاد الأوروبي من خلال الاتحاد الأوروبي. وانتهت مراجعتنا لهذه التعليقات. وقد أرسلنا ردنا إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت أوضحت الخارجية أن "هدف الاتفاق النووي هو التأكد بشكل دائم وقابل للتحقق من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي"، مشددة على "أننا لن نثق بإيران، والاتفاق النووي هو صفقة مبنية على وضع أنظمة تحقق ومراقبة أكثر صرامة".

أعلن وزير النفط الإيراني جواد عوجي عن اتفاق موسكو وطهران على تطوير 7 حقول نفط وغاز في إيران، فيما لا تزال المباحثات جارية بشأن 14 حقلا آخر.

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إنه على خلفية تدهور الوضع في أفغانستان، قررت روسيا تعزيز قدرتها القتالية في قواعدها في طاجيكستان وقيرغيزستان، وأوضح في اجتماع لوزراء دفاع دول منظمة شنغهاي للتعاون أن "الوضع في أفغانستان لا يزال يشكل تحدياً خطيراً للأمن في آسيا الوسطى، حيث أصبحت المنظمات الإرهابية الدولية مثل داعش والقاعدة أكثر نشاطا".

أعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، أن الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي، "شنت هجوماً على الجبهة الشرقية لقوات الدفاع الاثيوبية، وإن "الجبهة تتجاهل كل بدائل السلام التي قدمتها الحكومة.

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي على إجراء محادثات لإنهاء القتال المتجدد ، قائلة إن الهدنة التي استمرت خمسة أشهر أنقذت "أرواح لا تعد ولا تحصى" وقالت "نشعر بالقلق إزاء تقارير عن تجدد الأعمال العدائية في إثيوبيا وندعو حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي إلى مضاعفة الجهود لدفع المحادثات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة".

اعترف مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون صعبة للغاية، ولكن لا يمكننا تقليل التزاماتنا أو إضعاف عزيمتنا، حتى عندما يرتفع الثمن. مستقبل الديمقراطية الأخوية والأمن الأوروبي وحتى العالمي على المحك. يجب أن نكون مستعدين لدفع هذا الثمن: ثمن حريتنا المشتركة وأمننا المشترك". ووفقاً لبوريل، يجب أن يفكر الاتحاد الأوروبي ليس فقط في إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، ولكن أيضا في منع نشوب صراع جديد يمكن أن يبدأ خلال شهور أو سنوات.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شعبه للاستعداد من أجل بذل جهد أكبر والتضحية، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولا كبيراً واضطراباً مع نهاية الوفرة. وحذر من أن الوضع يتطلب "جهوداً" و"تضحيات"، وقال: "المعارك التي يجب أن نقودها، ثقافية، حضارية، ولكن أيضاً تكنولوجية واقتصادية، لن نكسبها إلا بجهودنا، ولن يمنحنا أحد الهدية".

تعتزم السلطات السويسرية حظر استخدام الغاز للترفيه أو الرياضة أو الاستجمام في البلاد هذا الشتاء تجنباً لنقصه، وفقاً لبيان المجلس الفيدرالي للبلاد.