الديار/ ابتسام شديد

استندت إلى حصيلة اجتماع بعبدا الأخير، وإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "ان للبحث صلة"، وقالت إن كلامه حمّال أوجه بين احتمال أن تبصر الحكومة النور أو تتعرقل، كما يمكن أن تكون دلالة على أن الملف الحكومي في حالة "مكانك راوح"، بناء على المؤشرات التي ظهرت في الأيام الماضية، وتدل على أن الإنتخابات الرئاسية قد لا تحصل في موعدها الطبيعي، بعد أن خرج التباين إلى العلن بين بعبدا والسراي. ولفتت إلى أنه سواء ولدت الحكومة أو لم تبصر النور، فإن التسابق على كرسي بعبدا سيبقى قائماً وموجوداً بين كل القوى المسيحية التي تريد صناعة الرئيس المقبل.

الجمهورية/ ايفا ابي حيدر

قالت إنه رغم الجو الإيجابي الذي أسّس له الإعلان عن موافقة العراق على تمديد تزويد لبنان بـ"الفيول" اللازم لمؤسسة "كهرباء لبنان" لمدة عام، إلّا أنّ أي باخرة محمّلة بالفيول العراقي لم تبحر بعد باتجاه لبنان. وتساءلت هل تُطفأ المعامل كلياً نهاية الاسبوع؟ فأضافت ان ايام قليلة يدخل معها لبنان العتمة الشاملة، صحيح انّ اللبنانيين تعايشوا مع التقنين المتواصل في منازلهم، الّا انّ تداعياتها ستظهر خصوصاً في المرافق العامة التي لا تزال تتأمّن لها الكهرباء ولو لساعات قليلة مثل مرفأ بيروت والمطار وبعض الإدارات العامة ومضخات مياه وصرف صحي وغيرها من المرافق الأساسية في الدولة. وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد سبق وأعلنت في بيانها الصادر في 3 آب الماضي انّها ستعمد إلى اتخاذ اجراءات احترازية لإطالة فترة الاستفادة من الفيول المتبقي لديها، وحدّدت يوم 25 آب موعداً نهائياً لتوقف انتاج الطاقة الكهربائية ووقوع البلاد في المحظور، في حال لم يتمّ توريد أي شحنة غاز اويل لصالح المؤسسة خلال شهر آب.

نداء الوطن/ رمال جوني

قال إن وزارة التربية غائبة عن مشهد الجامعات الخاصة، تؤكد رفضها دولرة اقساط المدارس الخاصة ولكن ماذا عن الجامعات الخاصة هل سيطبق عليها القانون أم أنها خارج المعادلة؟ ونقل عن احد المراقبين التربويين "ان الكارثة التربوية وقعت، وأن مخطط تدمير الجامعة اللبنانية بدأ والاستمرار بتعطيلها اعطى الجامعات الخاصة فرصة التحكم بالاقساط كما يحلو لها، والأخطر ان الجامعات اوقفت نظام المنح الا بشكل محدود وخفضت نسبة المنحة الجامعية الى 20 بالمئة، وهي نسبة متدنية مقارنة بالاسعار المرتفعة"، ونقل أيضاً قول الكثر بأن "المأساة حلت على الطلاب القدامى اكثر من الجدد ووضعهم لا يحسدون عليه في ظل جامعات تجارية تحكم قبضتها على العام الدراسي". وأضاف أن الطلاب لا يحسدون على حالهم هذه الايام، فالتعليم بات مراً في لبنان، وسط ارتفاع الاقساط ودولرتها، والطالب لا مفر له من لهيبها والا عليه الجلوس في المنزل. لا يستغربون لجوء الجامعات الخاصة الى دولرة اقساطها ورفع الدولار الجامعي لديها الى 6 آلاف ليره، فهذه الجامعات تستغل غياب جامعة الفقراء، المقفلة، وبالتالي لا خيار امامهم الا الجامعة الخاصة، حيث الاقساط " نار" وفوق قدرة الاهالي.