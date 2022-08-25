وكالة الأناضول

تركيا تدعو العالم لدعم مبادرات ضمان أمن زابوريجيا الأوكرانية

دعا الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى دعم المبادرات الرامية لضمان الأمن في محطة زابوريجيا للطاقة النووية والمناطق المحيطة بها في أوكرانيا. وأعرب قالن في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، عن سعادته بشأن الأنباء التي تتحدث عن عزم وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية قريبًا. وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواصل محادثاته مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي، لتفعيل مفاوضات جادة مع الجانب الروسي بهدف تحقيق وقف لإطلاق النار أولا، ومن ثم بدء محادثات مباشرة لإحلال السلام بين الجانبين.

وتابع قالن: "أود القول إن المناطق المحيطة بالمحطة النووية تم تلغيمها من قبل أوكرانيا. الوضع حرج للغاية في الوقت الحالي، والعياذ بالله يمكن أن تتحول المحطة إلى قنبلة موقوتة إذا حصل شيء لا نتمنى حدوثه".

وأردف: "لهذا السبب نحاول منع حدوث ذلك، ونتفاوض مع الروس لسحب قواتهم من مناطق التطويق وإنشاء منطقة خفض التصعيد حول المحطة المذكورة حتى يتمكن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخولها".