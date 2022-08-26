نداء الوطن 23-8-2022

روما يخسر جهود فينالدوم

تعرض روما الأيطالي لضربة قاسية بإصابة لاعبه الجديد الهولندي جورجينيو فينالدوم بكسر في الساق اليمنى خلال التمارين وفق ما اعلن نادي العاصمة .

وايت تعلن اعتزالها

أعلنت مهاجمة مانشستر سيتي الإنكليزي ايلين وايت الهدافة التاريخية لمنتخب إنكلترا والتي توجت أخيرا ببطولة كأس أوروبا اعتزالها كرة اقدم عن عمر 33 عاما"

وبعد 17 عاما" في الملاعب .

الجمهورية 24-8-2022

ازمة في ليفربول.. خلاف غير عادي بين ميلنر وفان دايك

صدم الجناح جيمس ميلنر جماهير ليفربول بعدما تشاجر مع زميله المدافع الهولندي فيرجل فان دايك عقب افتتاح جايدون سانشو التسجيل خلال فوز مانشستر يونايتد ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز.