الديار – هيام عيد

قالت أن التصعيد "الإسرائيلي" المتدرج يندرج على جبهة الترسيم البحري في الأيام الماضية، في سياق مراكمة الأوراق "الإنتخابية" في الداخل "الإسرائيلي"، وهو ما دفع ووفق مصادر ديبلوماسية مطلعة، إلى حصول تراجع في الأجواء الإيجابية التي كانت قد شاعت على مدى الشهر الماضي، عندما كان الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين، ينقل إلى "الإسرائيليين" الطرح اللبناني بالنسبة للإتفاق المرتقب، والذي بقي حتى الساعة من دون أي أجوبة واضحة. ونقلت عن هذه المادر أيضاً رأيها بأن "الأرض" على الجبهة الجنوبية لا تخلو من التوتر في ظلّ السباق في المواقف التصعيدية، بينما ملف التفاوض لم يسلك طريقه إلى الحسم، على الأقلّ ليس بحسب ما كان متوقعاً في مطلع شهر أيلول المقبل.

الديار – كمال ذبيان

لفت إلى أنه بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، "جدل بيزنطي" حول شكل الحكومة بعدد وزرائها، ولمن تكون الحقائب الوزارية، اضافة الى مسألة دستورية حول صلاحيات الحكومة المستقيلة والتي تصرّف الاعمال، بان تقوم بصلاحيات رئاسة الجمهورية في حال تعطل انتخاب رئيس جديد، مع انتهاء ولاية الرئيس عون الدستورية في 31 تشرين الاول المقبل. وقال أنه يبدو ان الحكومة لن تبصر النور خلال اسبوع، وفي المهلة الدستورية التي تسبق اول ايلول، وهو اليوم الذي يدخل فيه لبنان بالاستحقاق الرئاسي، الذي يمتد لشهرين، يجري خلاله انتخاب رئيس للجمهورية من قبل مجلس النواب الذي يتحول الى هيئة ناخبة. وقطع ميقاتي الطريق على احتمال ان يحصل لقاء خامس مع رئيس الجمهورية، واصدر مكتبه الاعلامي بياناً نفى فيه ان يكون الرئيس المكلف صرّح بعد اجتماعه بالرئيس عون بان للبحث صلة كما روّجت وسائل اعلام.

الأخبار - زينب حاوي

قالت: مع اقتراب انتهاء مفاعيل القانون 194/ 2020، الرامي إلى حماية المناطق المتضرّرة من انفجار 4 آب، أعلن وزير الثقافة محمد يوسف المرتضى إتمام الوزارة الإجراءات اللازمة لتمديد العمل به لطرحه في مجلس الوزراء. أمر، إن حصل، لا يعني بالضرورة حماية الأبنية إذ لم يضع القانون آلية واضحة لحماية نحو 1175 مبنى مصنّفاً تراثياً تضرّرت بنسبة 90%، فذهبت بنوده سدى، خاصة في ظل عدم تشكيل لجان مختصّة لتطبيقه.