TL

أفاد المكتب الاعلامي ل​وزير الاتصالات​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ المهندس جوني ​القرم​، بأنه "طالعنا بيان لتيار سياسي بجملة إفتراءات وأضاليل تحمل الكثير من التجني وذر الرماد في العيون، وكعادة المتضررين من أي قرار محقّ يأخذه وزير الاتصالات ​جوني القرم​ يتلطون ويتذرعون بالحقوق ​الطائفية​ ويلعبون على الوتر المناطقي والطائفي لفرض واقع ما يندرج تحت وصف الإبتزاز".

المنار

لبنان يخوض الآن معركة مقدسة كما سماها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من اجل استعادة حقوقه البحرية من العدو الإسرائيلي، اما ضبط معابره البرية فعملية مستمرة انفاذا للقوانين والتعليمات بحسب المدير العام.

nbn

رعى وزير ​الإعلام​ في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​ "إطلاق مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب في الجمهورية اللبنانية"، الذي أقامه نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب رئيس مقر الاتحاد في لبنان صادق الصباح، واعتبر المكاري أن "هذا اللقاءَ هو من دونِ أدنى شكٍّ باكورةُ التعاونِ مَعَكُم، تمهيداً لِلبَحثِ في السُبُلِ التي تُتَرْجِمُ بروتوكولَ التعاونِ المُوقّعِ بينَ وِزارةِ الإعلامِ ونائبِ رئيسِ الاتحادِ السيد صادق الصبّاح.

mtv

ان التجاذب سيستمر الى نهاية العهد تقريبا، بحيث تشكل الحكومة في الايام الاخيرة قبل 31 تشرين الاول.

NTV

استطاع فريق الغواصة الهندية المعروف بالحوت السادس العثور على عشر جثث من أصل ثلاثين جثة متحللة في عمق البحر إحداها اكتشفت خارج المركب الغارق منذ نحو خمسة أشهر فيما الجثث الأخرى كانت لا تزال في داخله.

OTV

لولا اشارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى ان الكرة الآن في ملعب الإيرانيين، لأمكن القول إن الصمت المطبق سيد الموقف حول مصير إحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب، بعد مفاوضات طويلة، كانت آخر محطاتها تسليم الرد الأميركي إلى الجانب الإيراني قبل أيام.

LBC

يتحدث وزير الطاقة عن رفع التعرفة، وهي أقل بكثير من جشع أصحاب المولدات.

الميادين

وقعت وزارة الدفاع الإيطالية في مقر رئاسة العمليات المشتركة، اتفاقا فنيا مع وزارة الدفاع القطرية يتعلق بالدعم الذي ستقدمه القوات المسلحة الإيطالية الى سلطات الدوحة لضمان سلامة بطولة العالم لكرة القدم 2022، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

الجزيرة

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم أنها أوقفت رجلا يبلغ 36 عاما لقتله بالرصاص فتاة في التاسعة من العمر في منزلها بمدينة ليفربول شمال إنكلترا، في حادثة أثارت صدمة في بريطانيان وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

العربية

أعلنت باكستان حالة الطوارئ الوطنية، وطلبت مساعدات دولية وسط ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات المستمرة منذ شهور. وأدت الفيضانات التي سببتها الأمطار الموسمية غير المنتظمة إلى نزوح حوالي 33 مليون شخص، معظمهم في المناطق الفقيرة جنوبي البلاد وجنوب شرقيها، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء.