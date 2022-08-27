لبنان الحر

إلتقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفدا من منظمة كلنا إرادة ضم كلا من الدكتور لبيب أبو ظهر والسيدة رندة خليل والسيدة كارول أبو جودة، في حضور السيد أماني البساط والسيد أحمد البزري حيث تناول البحث الوضع السياسي والإقتصادي والمعيشي في ظل الأزمة السياسية العميقة والواقع الإقتصادي الحياتي الصعب الذي يعاني منه المواطن.

صوت لبنان

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم ، النائب عدنان طرابلسي وكانت مناسبة للبحث في الاوضاع العامة على مختلف الصعد، وفي موضوع اقامة فعالية ثقافية خلال شهر تشرين الاول المقبل على مسرح قصر الاونيسكو.

radio orient

رعى رئيس "تيار الكرامة" فيصل كرامي اليوم حفل اضاءة وانارة مستوصف بقاعصفرين على الطاقة الشمسية في منطقة الضنية، في حضور رجل الاعمال مرعي مرعي وحشد من الفعاليات الاجتماعية والبلدية والاختيارية والاعلامية. وبعدما جال كرامي والحضور على اقسام المستوصف، لبى دعوة على مأدبة الغداء على شرفه في جبال الاربعين.

اذاعة النور

اعتبر الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك أن "تغييب الإمام السيد موسى الصدر منذ 44 عاما وصمة عار في وجه انسانية مهترئة، وجريمة لا مثيل لها في التاريخ، تخطيطا من أصحاب الباطل لقوى الطغيان العالمي الصهيوني، ونفذها القذافي باختطاف الإمام الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وسر الاختطاف هو الذي تشهده القضية الفلسطينية من تآمر التطبيع والتضييع".

صوت المدى

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، على التوالي النواب: ميشال معوض، هادي أبو الحسن، وضاح الصادق وأديب عبد المسيح، وعرض مع كل منهم الأوضاع العامة وشؤونا تهم مناطقهم.