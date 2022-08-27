توجه المتنافسان الأساسيان على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد وبنيامين نتنياهو، إلى الجناح الراديكالي في معسكريهما بنداء اللحظة الأخيرة لوقف الانقسامات وتوحيد أحزابهما، حتى لا يسقط أي منهما ويخسر المعسكر فرصة الحكم. وجاء هذان النداءان، كل على حدة، في أعقاب نشر نتائج استطلاعات رأي تشير إلى أن خطر السقوط يواجه أحزاباً عدة في أقصى جناحي الخريطة السياسية. ففي اليمين، هناك حزب صاعد هو «عتصماه يهوديت» (جبروت يهودي)، بقيادة إيتمار بن غفير، يتبنى خطاباً يمينياً متطرفاً يتسم بالعداء لليسار وللعرب، ويستقطب أصواتاً من عدة أحزاب وتيارات يمينية، ويقدر أنه قد يحصل على ما بين 7 و9 مقاعد، بينها مقعد من حزب الليكود نفسه الذي يرأسه نتنياهو.

أصيب حوالى مائة فلسطيني بجروح وحالات اختناق، «خلال قيام القوات الإسرائيلية بقمع المسيرات السلمية» الأسبوعية التي تنطلق بعد صلاة الجمعة، احتجاجاً على الاعتقالات والاقتحامات والاستيطان، حسب مصادر فلسطينية.

وأفادت جمعية «الهلال الأحمر» بأن طواقمها الطبية تعاملت مع 32 إصابة خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في كفر قدوم ونابلس. وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية «قمعت وقفة احتجاجية ضد اعتداءات المستوطنين على أراضي منطقة أبو لوقا، المحاذية لمستوطنة عناب شرق طولكرم». وأطلق عناصر من القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، والرصاص الحي، باتجاه المتظاهرين الذين أصيب عدد منهم بالاختناق، كما أصيب المصور الصحافي علاء بدارنة بقنبلة غاز في قدمه أثناء تغطيته الحدث.

أفاد نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس (الجمعة)، بأن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في السجون الإسرائيلية، بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى، وسحب الكهربائيات من عدة أقسام في عدة سجون، واستدعاء قوات إضافية، بينها «وحدات القمع»، بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون، وإجراء تحركات مكثفة لاستخبارات مصلحة السجون، واستعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية.