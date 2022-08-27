أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن العالم كان على شفا كارثة إشعاعية عندما انقطعت الكهرباء عن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا لساعات. وحث زيلينسكي الهيئات الدولية على التحرك بشكل أسرع لإجبار القوات الروسية على إخلاء الموقع، قائلاً إن القصف الروسي يوم الخميس أشعل حرائق في حفر مخصصة للرماد داخل محطة كهرباء قريبة تعمل بالفحم، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا، فيما حمل مسؤول روسي، أوكرانيا، مسؤولية ذلك.

قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في 18 يونيو (حزيران) من العام المقبل، شهدت تركيا مولد تحالف انتخابي جديد شكّله حزب الشعوب الديمقراطية (المؤيد للأكراد) مع 5 أحزاب أخرى يسارية.

وضم التحالف الجديد، الذي يحمل اسم «تحالف العمل والحرية»، إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطية، الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي الحالي بعد حزبي العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري المعارض، 5 أحزاب هي: حزب الحركة العمالية، حزب «العمال»، اتحاد الجمعيات الاشتراكية، حزب العمال التركي، حزب الحرية المدنية.

أعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني، نقل مزيد من الجنود إلى دولة مالي لتعزيز مهمة الأمم المتحدة هناك.

جاء ذلك في رد من المتحدث على سؤال في هذا الشأن، حيث أشار إلى أن الطائرة التي تقل الجنود قد هبطت في مالي أول من أمس (الخميس). ومن المنتظر أن يشارك جنود المشاة لاحقاً في حماية المطار بمدينة جاو، حيث تتمركز غالبية القوة الألمانية المشاركة في مهمة «مينوسما» الأممية. وتضم مهمة «مينوسما»، التي تهدف إلى نشر الاستقرار في تلك الدولة الواقعة غربي أفريقيا، نحو 13 ألف جندي ونحو 2000 شرطي. وكان البرلمان الألماني حدد الحد الأقصى للجنود المشاركين في المهمة الأممية بـ1400 جندي.