واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، زيارته للجزائر التي تستمر حتى اليوم (السبت)، بهدف «بناء مستقبل» أفضل للبلدين، لكن بدون التعتيم على أي شيء من الماضي الاستعماري، الذي قال إنه يجب على البلدين مواجهته بشجاعة للعبور إلى المستقبل، مع التركيز على رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة.

وأعلن قصر الإليزيه أمس أن الرئيس ماكرون سيوقّع، اليوم، مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، اتفاق «شراكة متجددة... ملموسة وطموحة. وكرس الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري، أول من أمس، مصالحتهما بعد أشهر من الخلاف الدبلوماسي.

قال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي، إن قيادة السعودية لـ«قوة الواجب المشتركة 150» تسهم في تعزيز جهود الردع وأمن دول المنطقة في وجه التهديدات.

وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة تمثّل «انعكاساً ملموساً لكل من علاقتنا الثنائية والتزامنا المشترك بعمل الردع والأمن البحري بشكل عام. إلى ذلك، قال كوبر إنه يراهن على الشراكة والتقنية والابتكار لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، لافتاً إلى إحراز تقدّم كبير لتأسيس أول قوة مسيّرات بحرية في العالم، ومؤكداً عقد محادثات متفاوتة المستوى مع جميع الحلفاء في المنطقة. وأوضح أن أسطول المسيّرات البحرية، الذي سيشمل 100 منصة بحلول صيف 2023 يعتمد على تقنية تم طرحها قبل سنة واحدة فقط، وسيسهم في تعزيز أمن مياه الخليج بشكل غير مسبوق، عبر زيادة مدى ودقّة رصد التهديدات على سطح البحر وتحته.

أظهرت المحادثات الأمنية بين مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير الاستخبارات التركية حقان فيدان، في موسكو، استمرار الفجوة بين الجانبين, في إطار الجهود الروسية لتشجيع الطرفين على تطبيع العلاقات.

وحسب قول مصادر روسية وغربية وعربية لـ«الشرق الأوسط»، فإن مملوك وفيدان قدما لائحة طويلة من المطالب. وتضمنت مطالب دمشق احترام السيادة السورية، ووضع جدول زمني للانسحاب التركي، ووقف دعم الجماعات المسلحة، وإعادة إدلب واستعادة السيطرة على معبر باب الهوى، وفتح طريق «إم 4» الذي يمتد من البحر المتوسط غرباً إلى العراق شرقاً، ومساعدة دمشق على تخطي العقوبات الغربية والعودة إلى الجامعة العربية والمنظمات الدولية وإعمار سوريا واستعادة السيطرة على الثروات الطبيعية من نفط وغاز شرق الفرات.

يستعد الصحافيون السودانيون اليوم (السبت)، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات لاستعادة نقابة الصحافيين، بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاماً، أحكم فيها نظام الرئيس المعزول عمر البشير على الاتحادات المهنية والعمالية وتسخيرها لخدمة السلطة. وتعد هذه الانتخابات هي الأولى لقطاع مهني تُجرى في البلاد، في أعقاب ثورة كانون الأول، واستيلاء الجيش على السلطة في 25 من تشرين الأول الماضي.