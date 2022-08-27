اللواء/ عمار نعمة

قال أن المتابعون لا يستبعدون ان تلجأ الادارة الاميركية الى تقديم "جرعات تنفيسية" للبنان في أزمته وإبقائه على قيد الحياة في حال إرجاء المفاوضات التي يعوّل اللبنانيون عليها. كما أن الاميركي سيلجأ الى لجم الحكومة الاسرائيلية عن القيام بأية مغامرة في المنطقة وقد يلجأ الى شراء الوقت لقبيل انتخابات الكونغرس بعد أسابيع. ونقل عنهم استبعاد وجهة نظرهم هذه التوصل الى اتفاق للترسيم قبيل الانتخابات الاسرائيلية في تشرين الثاني المقبل لتجنب وصول رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق بنيامين ناتانياهو الى الحكم، كما لتعزيز المفاوضات مع إيران مع استمرار الضغط على لبنان وشد الحبال مع محور الممانعة سياسيا وعسكريا. هذا من دون استعجال كون واشنطن معنية اولا بالمصلحة الاسرائيلية في التنقيب، من دون استبعاد أي توتر وصولا الى الحرب في حال بروز معطى مفاجىء يشعل الفتيل سريعاوختم وجهة النظر هذه بالإشارة الى أن ملف الترسيم قد يُرجأ مع توقف الحكومة الإسرائيلية عن أية عمليات تنقيب في حقل "كاريش"، ليبقى الملف معلقاً وليستمر السؤال: من هي الشركات التي ستقبل بالتنقيب في الجانب اللبناني؟

الجمهورية/ د. مصطفى علوش

قال: إنّ قرار الذهاب اليوم إلى طروحات اعتباطية نابعة من عمق اليأس، كالفيدرالية أو الانفصال أو مؤتمر تأسيسي، كلها ستُدخل البلاد في البحر من جديد، على قطع خشب مخلّعة من سفينة غارقة أصلًا. فالحل هو بالتمسّك بما هو قائم لعلاج ما هو شاذ. أي العودة إلى الدستور والشرعية، بدل إلقاء النفس في المجهول. علينا الاقتناع بضرورة الخروج من عالم الطبيعة إلى العقد الاجتماعي الذي فُصّل بالأساس على قياس هواجسنا، أي "اتفاق الطائف".

الديار/ فادي عيد

أوضح أن مت المتوقع أن تتداخل الأدوار السياسية الخارجية في التعاطي مع الإستحقاق الرئاسي، وكلٌ من زاويته وأجندته وعلاقاته مع الأطراف والقوى السياسية والحزبية في لبنان، الأمر الذي ينسحب على الدور الفرنسي الذي يعتبر في هذه المرحلة دوراً أساسياً وفاعلاً في ظل التفويض الذي أُعطي لباريس من قبل واشنطن والدول العربية. وقال أن ثمة معطيات ومؤشرات تؤكد بأن الساحة الداخلية مقبلة على صراع إقليمي ودولي على الأراضي اللبنانية، ومن باب الإنتخابات الرئاسية، وتحديداً من منطلق الصراع الروسي ـ الأوروبي، ومن الطبيعي بين موسكو وواشنطن، ولهذه الغاية، فإن روسيا التي دخلت على خطّ الأزمات الإفريقية ووضع قدم لها في هذه الدول المحسوبة تاريخياً على فرنسا، فهي بدأت توسّع رقعة نفوذها في عدد من هذه الدول، لم يسبق لها أن تدخلت في استحقاقاتها السياسية أو الإنتخابية، أكان أيام الإتحاد السوفياتي السابق وما بعده، وذلك ما يظهر على الساحة اللبنانية من خلال ما تقوم به موسكو بفعل تعاطيها مع ملف هذا البلد، من نافذة الصداقات والعلاقات التي تربطها مع عدد من القيادات السياسية والحزبية منذ زمن طويل، والمستمرة إلى المرحلة الراهنة.