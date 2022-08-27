وكالة الأناضول

كييف: بعثة "الطاقة الذرية" تزور محطة "زابوريجيا" الأسبوع المقبل

أعلن مسؤولون أوكرانيون، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعتزم زيارة محطة " زابوريجيا" النووية الأسبوع المقبل. جاء ذلك وسط مخاوف متزايدة أن نزاع مسلح بالقرب من محطة ذرية عاملة قد يتسبب في أضرار خطيرة. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن "بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعتزم الأسبوع المقبل زيارة محطة " زابوريجيا" النووية، بعد إيقاف تشغيلها مؤقتًا من ناحية، والإبلاغ عن مزيد من القصف في المنطقة خلال الليل". وقالت مستشارة وزير الطاقة الأوكراني، لانا زركال، في تصريح صحفي، إنه "يجري العمل على حل مسائل لوجستية لفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بزيارة محطة "زابوريجيا" النووية، التي احتلتها القوات الروسية". واتهمت زركال روسيا بمحاولة تعطيل الزيارة. وتسببت الأضرار التي لحقت بخط نقل في أكبر محطة نووية بأوروبا في انقطاع التيار الكهربائي بأنحاء المنطقة وزادت المخاوف من وقوع كارثة في بلد لا تزال تطارده كارثة تشيرنوبيل 1986، بحسب "أسوشيتد برس". وأوضحت المسؤولة الأوكرانية أنه "رغم حقيقة أن الروس وافقوا على أن تقوم البعثة بالسفر عبر أراضي أوكرانيا، فإنهم الآن يهيئون بشكل مصطنع جميع الظروف التي تمنع البعثة من الوصول إلى المنشأة، بالنظر إلى الوضع المحيط بها"، دون تقدم تفاصيل. ولم يصدر تعليق فوري من موسكو على هذه التصريحات.