لبنان الحر

طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين، "كافة المعنيين باتخاذ إجراءات استثنائية وسريعة من أجل ضمان انطلاقة العام الدراسي المقبل"، ودعت أن "تتضمن الموازنة البنود التي تؤمن رواتب الأساتذة بما يسمح لهم بالالتحاق بمدارسهم وتأمين متطلبات حياتهم اليومية".

صوت لبنان

أثارت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، الأسبوع الماضي احتمال تخفيفات إنتاجية، مع توقّعات بأنّ ذلك سيتزامن مع زيادة في الإمدادات من إيران إذا توصلت طهران إلى اتفاق نووي مع الغرب.

radio orient

أكد نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، أن "النشاط الذي شهده ويشهده الموسم السياحي منذ 15 حزيران الماضي فاق التوقعات"، كاشفاً أن "كل الأرقام حول العدد الكبير للوافدين إلى لبنان والتي جرى الحديث عنها في بداية الموسم أصبحت حقائق مثبتة"، متوقعاً أن "يصل عدد المغتربين والسياح الذين قدموا إلى لبنان من منتصف حزيران الماضي حتى منتصف ايلول المقبل، إلى مليون و800 ألف شخص".

اذاعة النور

أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إلى أن "المطلوب منا أن نعي خطورة اللحظة التي نحن في صدد التصدي لها، وأن نتماسك داخليا وأن ننظم صفوفنا ونحرص على وحدتنا، وألا تأخذنا أمواج التفرقة لا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا عبر التنافسات الداخلية على هذا الموقع".

صوت المدى

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني والمستشار السياسي في السفارة السيد حسن خليلي بحضور السيد أنطوان مرعب، وكان نقاش في مجمل التطورات والاوضاع الراهنة في لبنان بالإضافة إلى المبادرات الإيرانية الداعمة للشعب اللبناني والتي تساعده في تجاوز محنته، لاسيما هبة الوقود الإيراني غير المشروطة. كما كانت جولة افق حول الاوضاع الدولية بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص، وقد استبقى فرنجيه ضيوفه الى مائدة الغداء.