الجزيرة - السعودية

الرياض تستضيف أكبر تجمع دولي لصانعي سياسات الذكاء الاصطناعي

تستضيف مدينة الرياض خلال المدة من 13 - 15 سبتمبر المقبل أكبر حدث دولي في مجال الذكاء الاصطناعي، يجتمع فيه نخبة من صانعي السياسات ورؤساء شركات التقنية والاتصالات والاستثمار في العالم، وذلك في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية التي تنظّمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بشعار: "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" في مقر مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات.

أخبار الخليج - البحرين

الحكومة الكويتية تدعو إلى انتخابات تشريعية في نهاية سبتمبر

صدر في الكويت مرسوم أميري يدعو الناخبين إلى اختيار أعضاء مجلس الأمة في 29 سبتمبر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ووقع المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى بعض مهام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أواخر العام الماضي.

وجاء في المرسوم: "يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 الموافق 29 سبتمبر 2022".

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من شهر على تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا جديدا للوزراء، ليحل محل رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذي واجه سجالات مع البرلمان.