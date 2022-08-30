الأخبار/ نقولا ناصيف

أوضح أنه في الأيام المنصرمة توالت اقتراحات المجتهدين. قيل أولاً أن الحكومة المستقيلة لا تملك أن تتسلم صلاحيات الرئاسة الأولى متى شغرت، لأنها مستقيلة بحكم الدستور بعد بدء ولاية البرلمان الجديد وليس بإرادة رئيسها. قيل كذلك إن استقالتها تقيّدها بالنطاق الضيق لتصريف الأعمال المانع توليها صلاحيات رئيس الجمهورية. ما قيل أيضاً منسجم مع ما كان قاله رئيس الجمهورية في ما مضى إنه لا يسلّم الفراغ إلى فراغ، لا تحلّ حكومة مستقيلة منقوصة الشرعية الدستورية في صلاحيات سلطة مكتملة الشرعية الدستورية. إلا أن الرئيس كرّر مجدّداً، مرة تلو أخرى، أنه سيغادر قصر بعبدا في لحظة انتهاء ولايته.

الجمهورية/ عماد مرمل

قال: حتى لو لم يكن خطر الفراغ الرئاسي داهماً، فإنّ تشكيل حكومة أصيلة، ولو استمرت لوقت قصير، هو أمر ملح في ظرف استثنائي مثقل بالملفات الشائكة. فكيف إذا كان شبح الشغور الرئاسي يحوم حول قصر بعبدا؟ وماذا لو أقام فيه طويلاً؟ ويحذّر المسكونون بتلك الهواجس، من أنّ الانزلاق إلى فراغين متلازمين، رئاسي وحكومي، سيكون ضرباً من التهور والعبثية، لما سترتبه هذه المغامرة غير المحسوبة من تداعيات وخيمة في مختلف الاتجاهات. من حيث المبدأ، تبدو الأسباب الموجبة التي يعرضها مرجّحو تشكيل الحكومة مقنعة وصحيحة.

نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

لفت إلى أنه أقل ما يقال بنسخة مشروع قانون "الكابيتال كونترول" المعروضة اليوم للنقاش في الجلسة النيابية المشتركة للجان، إنها ناقصة وغير متكاملة، حتى مع التعديلات التي أدخلت عليها. وإذا وضعنا جانباً الشكوك بإصرار البعض على تفريغ القوانين من مضمونها، فإن استكمال دراسة المشروع من قبل النواب يجب أن يُسفر عن سدّ الثغرات الموجودة. وإلا، فإن "طوفان" الاستنسابية، والتفسيرات المختلفة للمواد الموجودة في مشروع القانون ستُغرق مركب الاقتصاد. ولن تقتصر الأضرار كما يظنّ البعض على الخسائر الهامشية والمؤقتة التي ستلحق ببعض المواطنين والقطاعات.