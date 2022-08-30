وكالة الأناضول

أردوغان: سنخرج بأقل الخسائر من العاصفة الاقتصادية العالمية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "ستخرج بأقل الخسائر من العاصفة الاقتصادية العالمية عبر اختيارها النموذج الاقتصادي القائم على الإنتاج وخلق فرص العمل". جاء ذلك في كلمة خلال فعالية أقيمت الاثنين بمناسبة افتتاح عدد من المشاريع الخدمية بولاية كوتاهية، والذكرى المئوية لـ "عيد النصر" ضد قوات الحلفاء عام 1922. وشدد أردوغان أن الشعب سيرى بشكل أفضل بعد رأس السنة الانعكاسات الإيجابية للتدابير والسياسات الاقتصادية المتبعة على حياته اليومية. وقال: "عازمون على جعل القرن الحالي قرن تركيا".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الإطار التنسيقي في العراق يدعو التيار الصدري للعودة إلى طاولة الحوار ويطالب الجميع بالتدخل

دعا الإطار التنسيقي في العراق، مساء اليوم الاثنين، التيارِ الصدري "إلى العودة لطاولة الحوار من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة"، مشدداً على ضرورة أن تقوم الحكومة والمؤسسة الأمنية بحماية مؤسسات الدولة.

وقال الإطار التنسيقي، في بيان له، إنه "يؤكد مجدداً وقوفة مع الدولة ومؤسساتها"، مشدداً على "الحكومة والمؤسسات الأمنية القيام بما يمليه عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).