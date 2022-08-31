الشرق الأوسط 10 /8 /2022

تحذيرات من تحديات تعرقل الاستثمار في صناعة النفط والغاز

حذر مركز بحوث نفطية دولي من خطورة تداعيات تراجع الاستثمارات في صناعة النفط والغاز، مشدداً على ضرورة زيادتها، مشدداً على أن العالم يخاطر بحدوث عجز كبير في الإمدادات بحلول عام 2025 وما بعده، مع احتمال كبير لاستمرار ارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 100 دولار للبرميل الواحد لفترة طويلة. وكشف التقرير الصادر عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) تحت عنوان "تحديات الاستثمار التي تؤثر على صناعة النفط والغاز" عن انخفاض معدلات الاستثمار والإنفاق الرأسمالي للنفط والغاز بنسبة 30 في المائة في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، إلى جانب الانخفاض السابق للاستثمار العالمي في مرحلة التنقيب بنحو 43 في المائة في الفترة ما بين عامي 2014 و2016. وأشار إلى أن تدخلات "أوبك بلس" ساهمت في التنبؤ بالسوق والعمل على توفير بعض الراحة للمستثمرين وجذب استثمارات جديدة إلى الصناعة، موضحاً أنه بحسب التحليل الداخلي الذي أجراه فريق خبراء "كابسارك" باستخدام قاعدة بيانات رايستاد يو كيوب- تم صناعة ثلاثة سيناريوهات مختلفة لأسعار النفط، أنتجت أنه من المتوقع حدوث انخفاض كبير في إنتاج النفط إذا لم تحصل الصناعة على الاستثمارات اللازمة.

الشرق الأوسط 30/ 8 /2022

المانيا تبحث عن نموذج جديد لإصلاح سوق الطاقة

اقترح وزير الاقتصاد الألماني معالجة ارتفاع تكاليف الطاقة على المدى الطويل من خلال إصلاح أسواق الطاقة بشكل يوقف اقتران الأسعار بالمورد الأعلى تكلفة. وقال إن الحكومة تعمل بجد لإيجاد نموذج جديد للسوق.

وفي النظام الحالي، يحصل منتجو الطاقة من المصادر ذات التكاليف المنخفضة؛ مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، على الأسعار نفسها المقدمة لمنتجي الطاقة من المصادر ذات التكاليف المرتفعة مثل مشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في مقابلة مع "بلومبرغ": "يمكن تغيير حقيقة أن السعر الأعلى دائماً ما يحدد أسعار جميع أشكال الطاقة الأخرى".

وأضاف: "نحن نعمل بجد لإيجاد نموذج جديد للسوق"، موضحاً أن الحكومة يجب أن تكون حريصة على عدم التدخل كثيراً. وقال: "نحن بحاجة إلى أسواق عاملة، وفي الوقت نفسه؛ نحتاج إلى تحديد القواعد الصحيحة حتى لا تجري إساءة استخدام الأوضاع في السوق".