TL

منتصف ليل الاربعاء-الخميس يبدأ العد التنازلي لمهلة الستين يوماً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ويبقى توقيت الدعوة لأول جلسة انتخاب الرئيس الجديد في قرارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي منذ الآن بدأ العد العكسي لخروجه عن صمته حيال الاستحقاقات والأوضاع المذرية عبر إطلاقه كلاماً دقيقاً وحازماً غداً في خطابه بمرور أربعة وأربعين عاماً على تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه.

المنار

احتكم العراقيون للغة العقل فأطفأوا نار الفتنة التي كادت أن تحرق البلد واهله، فحفظت حرمة الدم وإن ازهق بعضه، وكاد ان يسيل أنهاراً من الفوضى والاقتتال .

ساعات صعبة عاشها العراق، تيقن خلالها قادته ومسؤولوه أن لا بديل عن الحوار لإنقاذ بلدهم والتخفيف عن شعبهم الذي عانى الكثير ولا يزال.

nbn

ها نحن نعود الى صور لنحتمي تحت أسوار عباءة القسم.

هنا تفكك الزمن بين كفيه وبقيت كلماته كما القضية عصية على السنين.

هنا لم يمس اليأس أمة الإنتظار ولما تزل تترقب عودته على شواطئ مدينة أحرقت نفسها مرة. واحترقت بنار الشوق مرة ولم تستسلم في المرتين.

mtv

الملهاة مستمرة في مجلس النواب. أبطال الملهاة: الحكومة والنواب أعضاء اللجان النيابية المشتركة، الذين عقدوا جلسة للبحث في الكابيتال كونترول. في الظاهر الموضوع جذاب وشعبي، ويوحي للناس أن هناك إمكانية لإعادة أموالهم شيئاً فشيئا إليهم. لكن أبطال الملهاة لا يريدون ذلك في العمق، لذلك ظل مشروع قانون الكابيتال كونترول طبخة بحص لا أكثر ولا أقل.

NTV

فالصدر أوقف النزيف وسحب عناصره من الشوارع. فيما على المنطقة الخضراء اللبنانية تهديدات برتقالية مع إعلان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن حكومة نجيب ميقاتي لن تحكم في الفراغ الرئاسي ولن نقبل بذلك، و"رح نعمل مشكل كبير بالبلد".

OTV

مجدداً، يؤكد مجلس النواب المؤكد: لا أكثرية نيابية للإصلاح، وهذه الظاهرة الخطيرة تتناقلها السلطة التشريعية من ولاية إلى ولاية، حيث لا تنفع معها انتخابات وحملات وشعارات، إلا في بيع الأوهام، فعندما تدق ساعة الحقيقة، تهرب الغالبية من الإصلاحات الملحة، تماماً كما تكرر اليوم بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول، ما دفع بالنائب جبران باسيل إلى التعليق بالقول: مرة جديدة بعد ثلاث سنوات، نفشل في تشريع ضبط التحويلات المالية للخارج، إضافة لعدم إقرار قانون استعادة الأموال المحولة.

LBC

"ما في" هي الكلمة السحرية أو كلمة السر الرائجة هذه الأيام.

يسمع المواطن كلمة "ما في" حين يدخل إلى الصيدلية سائلاً عن حليب الأطفال.

ويسمع المواطن كلمة "ما في" حين يتصل باشتراك المولد سائلاً عن التيار فتسبقه رسالة صوتية "ما في مازوت".

وسمع المواطن اليوم من مجلس النواب كلمة "ما في" قانون كابيتال كونترول، لأن النواب رفضوا قانون الحكومة.

الميادين

تعرض شبكة الميادين، اليوم الثلاثاء، سلسلة وثائقية عنوانها "1982"، تتحدّث عن حكاية بيروت وضاحيتها الجنوبية في مواجهة الغزو الإسرائيلي وحصارها والدمار وبالطلقات الأولى للمقاومة.

السلسلة تتألف من 4 أجزاء، تعرضها الميادين في الذكرى الأربعين للاجتياح الإسرائيلي للبنان، حيث تدور أحداث الوثائقي حول معركة بيروت.

الجزيرة

عاد الهدوء إلى العراق بعد انسحاب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء وإنهاء الإطار التنسيقي اعتصام أنصاره في العاصمة بغداد، لتنتهي بذلك 24 ساعة ملتهبة عاشتها البلاد بين يومي الاثنين والثلاثاء، سقط فيها عشرات القتلى والجرحى. ودعا الرئيس العراقي لانتخابات مبكرة ضمن "تفاهم وطني"، في حين هدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاستقالة إذا استمرت "الفوضى والصراع".

العربية

نفت الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مشيراً إلى أن وضع المفاوضات مع طهران على حاله.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن الولايات المتحدة أرسلت الرد على النص الأوروبي المقترح والكرة ليست في ملعب واشنطن في الوقت الراهن.