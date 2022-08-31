لبنان الحر

في الشأن العربي يعيش العراق مرحلة بالغة الخطورة مع تطورات أمنية- ما بعد الاعلان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الاعتزال السلبي للحياة السياسية والموصوف بالخطر وقد أعتذر الصدر للشعب العراقي على العنف في البلاد الذي اسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

صوت لبنان

اجتماع تنسيقي بين الكتائب والتجدد في الصيفي، الجميّل : يدنا ممدودة لكل سيادي اصلاحي ليكون الاستحقاق الرئاسي مفصلياً يطوي الصفحة السوداء. معوض: خارطة طريق لايصال رئيس انقاذي ، سيادي واصلاحي ويدنا ممدوة فبالمفرق لا نصنع فرقاً.

radio orient

أثار كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول أحقية المجلس في التشريع مع تحوله إلى هيئة ناخبة بدءاً من شهر أيلول المقبل وفي المهلة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية، الكثير من اللغط والاستفسار حول المراد من هذا الكلام وأحقيته، سيما وان رئيس المجلس لا يطلق الكلام على عواهنه إنما هو يعرف ماذا يقول وإلام يرمي.

اذاعة النور

وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي علاقته مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون بالجيدة.

ميقاتي يعزي نظيره الأردني بضحايا حادثة العقبة.

ميقاتي: علاقتي بالرئيس عون جيدة والتشكيلة التي قدمتها قابلة للأخذ والرد، ونفى ميقاتي في حديث لموقع "الإنتشار" ما يشاع من قبل بعض المحيطين بالرئيس عون عن عدم استعداده لتأليف حكومة.

صوت المدى

بنحو 6 دقائق فقط اعاد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري عقارب أصعب 18 ساعة مرت على العراقيين منذ 2003، الى الوراء، قتل خلالها نحو 30 شخصاً وأطلقت فيها قرابة 70 قذيفة مختلفة.

ومنح الصدر أتباعه ساعة واحدة لإنهاء جميع مظاهر الاعتصام والتسلح من داخل الخضراء، مهدداً بإجراءات أخرى لم يكشف عنها.