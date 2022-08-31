قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده منزعجة من المواقف العدائية لبعض الدول التي يفترض أنها حليفة لأنقرة. ورأى أن التوازن العالمي للقوى والإدارة الذي تأسس في نهاية الحربين العالميتين الأولى والثانية، اهتز بشكل خطير نتيجة التطورات العالمية الأخيرة. وقال إن تركيا كانت دائماً عامل استقرار في الشرق الأوسط والقوقاز والبحر الأسود خلال سنوات الحرب الباردة.

اعتقلت إدارة التحقيقات العسكرية الأرمنية القائد السابق لجيش الدفاع بجمهورية قره باغ ميكائيل هاروتيونيان، لتقصيره في الدفاع عن مدينة شوشا خريف عام 2020.

أعربت الخارجية الروسية عن استعداد موسكو لمواصلة رعاية المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا حول ترسيم الحدود بين البلدين، بموجب اتفاق موسكو للتسوية في قره باغ. وأن موعد الاجتماع الجديد سيتم الاتفاق عليه بشكل إضافي من خلال القنوات الدبلوماسية.

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز طائرة بدون طيار أمريكية في الخليج، ثم سمح لها في وقت لاحق بالمغادرة.

أعلنت البحرية الأميركية، أنها منعت الحرس الثوري الإيراني من الاستيلاء على سفينة تابعة للأسطول الخامس في مياه الخليج .

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن زيارته إلى موسكو "تصبّ في مساعي حل الأزمة الأوكرانية بناء على طلب تلقته الجمهورية الإسلامية"موضحاً أن "بعض الأطراف الغربية تريد من طهران لعب دور فاعل في هذه القضية"، مبينا أن "متابعة العلاقات الثنائية وقضية أفغانستان أيضا ضمن جدول مباحثاتنا في هذه الزيارة".

كشفت البحرية البريطانية عن طريق الخطأ معلومات سرية تخص الأسلحة النووية في القاعدة البحرية "فاسلين".وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن ضباطاً كباراً في سلاح البحرية الملكي البريطاني كشفوا عن طريق الخطأ من خلال استخدامهم لتطبيق سترافا الشهير.

قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، إن الولايات المتحدة ترى أنه يجب إيقاف مفاعلات محطة زابوروجيه النووية التي سيزورها وفد من وكالة الطاقة النووية خلال ساعات.

أفادت إدارة مدينة إينيرغودار بمنطقة زابوروجيه بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي محطة زابوروجيه الذرية، مضيفة أن انفجار قذيفتين وقع بالقرب من تخزين الوقود المستخدم بالمحطة. وترى الإدارة أن القصف الأوكراني يهدف إلى إفشال زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه الذرية.

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التقى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وأشارت الشبكة إلى أن المجموعة المؤلفة من 14 خبيراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستتوجه إلى محطة زابوروجيه الكهرذرية وصلت إلى كييف.

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي تصدى لهجوم نفذته القوات الأوكرانية في مقاطعتي نيكولاييف وخيرسون، وذكرت أن الهجوم تم بأوامر مباشرة من رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي. ووفقا للوزارة الروسية، فإن الجيش الأوكراني خسر أكثر من 1200 فردا و تدمير 48 دبابة و46 عربة مشاة قتالية و37 عربة قتالية مصفحة أخرى و8 سيارات رباعية الدفع مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وطائرتين هجوميتين.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر، إن البنتاغون يعترف بأن الإمكانات العسكرية لأوكرانيا على الأغلب لن تكون كافية لتحقيق "نجاح كبير" في الاتجاه الجنوبي.

أشار رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، إلى وجود تهديد بحدوث "انفجار" داخلي في الاتحاد الأوروبي بسبب الانقسام بين الدول التي تريد السلام وتلك التي تريد "انتصار" أوكرانيا.

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن حظر الاتحاد الأوروبي إصدار تأشيرات شنغن للروس، سيظهر طبيعة تعامل أوروبا الحقيقية مع المواطنين الروس.

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن للجنة الانتخابات الفيدرالية أوراق ترشحه لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2024.

كتبت صحيفة "Financial Times" أن جزر سليمان تحظر دخول سفن البحرية الأمريكية إلى موانئها. ونقلت الصحيفة عن بيان للسفارة الأمريكية في كانبيرا (أستراليا) أكدت فيه تلقيها إبلاغا رسميا من حكومة جزر سليمان بـ"فرض حظر على كل الزيارات البحرية العسكرية في انتظار تحديثات البروتوكول".