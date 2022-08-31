اللواء – أنطوان غطاس صعب

قال: بدأت التحركات السياسية ومن مرجعيات روحية تأخذ أشكالاً متعددة مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، وفي ظل معلومات عن مواقف نوعية ستصدر إلى بيانات من دار الفتوى وربما إلى لقاء يحضّر في بكركي في محاولة لجمع القيادات المارونية للتوافق أو التهدئة قبل الانتخابات الرئاسية، وثمة صعوبة في هذه التحضيرات، ولكن هناك مساعي جارية لعلّه يحصل هذا اللقاء الذي يشدّد عليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نظراً لأهميته وفي محاولة لتخفيف التوتر بين المرجعيات المسيحية الذي ينعكس على المسيحيين وكذلك على البلد بشكل عام، في ظل مخاوف من بكركي أيضاً على خلفية حصول فراغ رئاسي قد يؤدي الى ما لا يُحمد عقباه إذا استمرت الأمور في شدّ الحبال بين هذه المرجعية وتلك، أو هذه الطائفة وسواها.

نداء الوطن – أكرم حمدان

لفت إلى أنه من المنتظر أن تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد، لا بد من التذكير بنص المادة 73 من الدستور التي تقول: "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء الولاية". وقال: هنا قد يؤثر توقيت أو احتساب انتهاء الولاية الرئاسية التي حدّدها الدستور بست سنوات، لجهة اليوم والساعة إذا ما دخلنا في مرحلة بدء الشهرين وكذلك فترة الأيام العشرة التي تسبق انتهاء الولاية. وأوضح انه ككل شيء في لبنان، يبقى الاجتهاد واختلاف الرأي سائدين طالما أن التفسير ينطلق من خلفيات سياسية وليس من خلفيات علمية وقانونية، إلا من رحم ربي وهم قلة في هذا الزمن.

الديار – هيام عيد

لفتت إلى أنه مع بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، لا توجد ظاهرياً أية مؤشرات إيجابية على أن الاستحقاق يسير وفق ما هو متوقّع، خصوصاً وأن المساعي السياسية الظاهرة على الساحة الداخلية، تركّز على عنوان واحدٍ هو العنوان الحكومي، والتي لا تزال خياراً مطروحاً، وقد وُضع على طاولة النقاش بالأمس، ونقلت عن مصدر نيابي مطلع، وساطة "فاعلة" قد انطلقت أخيراً، وهي تتضمّن طرحاً حكومياً جديداً بعيداً عن كل الطروحات السابقة لجهة توسيع الحكومة أو زيادة عدد وزراء الدولة فيها، أو حتى إدخال وجوه سياسية على الحكومة الحالية، وأكد المصدر نفسه أن أسهم التوصل إلى صيغة حكومية مشابهة للصيغة الحالية، قد ارتفعت في الأيام الماضية، وإن كانت الطبخة الحكومية لن تنضج بالكامل، إلاّ بعد سلسلة خطوات ستبدأ بعد الزيارة التي من المرتقب أن يقوم بها رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، واستعادة حركة المشاورات الحكومية من حيث توقفت، وبالتالي، تجاوز كل عمليات الأخذ والردّ التي حصلت على محور التأليف، ودفعت نحو وصول مجمل العملية إلى الحائط المسدود، وذلك، نتيجة السجالات الحادة.