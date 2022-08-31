وكالة الأناضول

رئيسي: إعادة بناء وتعزيز العلاقات مع السعودية يخدم أمن المنطقة

قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، إن إعادة بناء وتعزيز العلاقات مع السعودية يخدم أمن المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران، حسبما نشرته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، الثلاثاء. وأوضح رئيسي أن مبادرات العراق لتحسين مناخ التعاون بين دول المنطقة، دون تدخل الأجانب، يؤثر في تعزيز التضامن الإقليمي. ووصف رئيسي الجولات الخمس للحوار بين إيران والسعودية بوساطة العراق بأنها "مفيدة"، مؤكداً أن استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة سيمهد الطريق لتعزيز التفاعل بين البلدين، وفق الوكالة. وقال رئيسي إن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران "مفيد لأمن المنطقة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

قيس سعيد للخارجية الأمريكية: نرفض التدخل في شؤون تونس الداخلية

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمسك بلاده بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك خلال لقائه بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، في قصر قرطاج. كما أعرب سعيد لليف عن "استيائه من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في الفترة الأخيرة"، وفقاً لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأوضح الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال اللقاء "العديد من المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفنّد خلالها عديد الادعاءات التي تُروّج لها أطراف معلومة، وطالب السلطات الأمريكية أن تستمع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع".