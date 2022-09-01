وكالة الأناضول

المسيّرات التركية البرية.. نجاح جديد في الطريق

2-8-2022

المسيّرات التركية البرية.. نجاح جديد في الطريق (مقابلة)

تستعد رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية لنقل نجاحاتها خلال السنوات الماضية في مجال الطائرات المسيّرة إلى المركبات البرية غير المأهولة.

بجانب تصديرها للطائرات المسيّرة بدون طيار إلى أكثر من 20 دولة، تنفّذ الصناعات الدفاعية التركية أنشطة متعددة لتطوير مركبات برّية غير مأهولة من فئات مختلفة.

وفي هذا السياق، وقّعت الشركة التركية لصناعة العربات البرّية المدرّعة "أف أن أس أس" (FNSS) اتفاقية مع رئاسة الصناعات الدفاعية لإنتاج مركبات برّية غير مأهولة من الفئة الثقيلة.

وقال نائل قورت المدير العام للشركة التركية لصناعة العربات البرّية المدرّعة "أف أن أس أس"، إن شركته بدأت في تنفيذ خطط مختلفة لتطوير المركبات البرية المسيّرة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ما هي قدرات "سو-24" الروسية ذات القدرات النووية

1048626540_0_39_3073_1767_1920x0_80_0_0_dee08c8c401de9e6f1f89a60a326aee9

تصنف الطائرة "سو–24" ضمن القاذفات بعيدة المدى ويطلق عليها "المبارز"، ويرجع تاريخ دخولها الخدمة إلى سبعينيات القرن الماضي. ورغم ذلك فإن الطائرة التي لا تزال تعمل لدى روسيا وعدد من الدول، تمثل خصماً مميتاً بفضل ما تحمله من أسلحة تقليدية إضافة إلى قدرتها على حمل القنابل النووية، حسبما يقول موقع "ميليتري فاكتور" الأمريكي. وأورد موقع "ميليتري توداي" الأمريكي تقريراً يتضمن معلومات عن الطائرة ومواصفاتها الفنية:

تاريخ دخول الخدمة: سبعينيات القرن الماضي.

الطاقم: عنصران.

الطول: 22.59 متر.

المسافة بين طرفي الجناحين: 17.64 متر.

الارتفاع: 6.19 متر.

الوزن بكامل حمولتها: 36 طنا.

السرعة القصوى: 1320 كلم.

ارتفاع التحليق: 17 ألف متر.

المدى دون حمولة قتالية: 2775 كلم.

التسليح:

صواريخ "جو – أرض".

صواريخ "جو – جو".

صواريخ مضادة للسفن.

صواريخ مضادة للرادارات.

قنابل نووية وقنابل موجهة بالليزر.

يذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكشينكو، أعلن في وقت سابق، أنه تم الانتهاء من تهيئة طائرات تابعة لسلاح الجو البيلاروسي لحمل سلاح نووي وشمل ذلك الطائرة "سو-24"، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو التصدي لأي مواجهات محتملة مع الغرب إذا شن عدوانا على دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.