وكالة الأناضول

وزير الخزانة: اقتصاد تركيا ثاني الأكبر نمواً في الربع الثاني

قال وزير الخزانة والمالية التركي نورالدين نباتي، إن اقتصاد بلاده يحتل المركز الثاني الأكبر نمواً ضمن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، عقب إعلان هيئة الإحصاء التركي عن معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام 2022، والذي بلغ 7.6 بالمئة.

وقال نباتي: "أصبحت تركيا البلد الثاني الأكبر نمواً ضمن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين خلال الربع الثاني، بحسب البيانات المعلنة". وتابع: "لم نظهر فقط الأداء القوي للنمو في الربع الثاني، بل حافظنا على النمو المتوازن لمدة 5 أرباع متتالية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: روسيا تدعم استئناف المفاوضات بين تيراسبول وكيشينيوف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعم روسيا لاستئناف المفاوضات بين تيراسبول وكيشينيوف، مشيراً إلى أن مولدوفا تعتمد على طرق غير دبلوماسية لحل مشكلة بريدنيستروفيه.

وقال لافروف: إن "كلا من قيادة بريدنيستروفيه ونحن (روسيا) نؤيد استئناف الحوار المباشر. إن قيادة بريدنيستروفيه مستعدة لذلك، ونحن ندعو إلى ذلك".بعد انتخابها رئيسة لمولدوفا، أدلت ساندو بعدد من التصريحات ضد تيراسبول وأعلنت أنها لا تنوي مقابلة قادة بريدنيستروفيه على غرار أسلافها.