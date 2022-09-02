TL

أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني ​القرم​، في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء اجتماعه مع نقابة هيئة اوجيرو، الى أن "الحس الوطني يدفعني للتأكيد بأننا ذاهبون الى الحل، والموضوع سيأخذ وقتا لأنني لا أستطيع اتخاذ القرار بنفسي، وسأسعى لأخذ الموافقات المطلوبة لإنجاز المطلوب على أمل أن نحصل مطلع الأسبوع القادم على الأجوبة المرجوة".

المنار

في حديثِ النصرِ الفلسطيني “خليل عواودة” الذي اعادَ انتصارَ الامعاءِ الخاويةِ والارادةِ الخالدةِ على اولئكَ المتخمينَ اِجراماً وعدوانية. انتزعَ الاسيرُ المضربُ عن الطعامِ حريتَه من السجانِ الصهيوني مسجلاً انتصاراً جديداً للارادةِ الفلسطينية.

nbn

أكد ​وزير الاشغال​ العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ​علي حميه​ ان "لا دولة بلا موظفي القطاع العام"، واشار الى ان "رفد الخزينة العامة بإيرادات إضافية لتأمين زيادة رواتب ​موظفي الادارات العامة​، وهذه كانت إحدى بواعث رؤيتنا القائمة على نهضة المرافق العامة العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل​، إدراكا منا بأن هذا سيعيد نبض الحياة لها، ما يؤمن استمرارية دوران عجلتها، وتحصين كرامة موظفيها معا".

mtv

الظروف المحلية والاقليمية والدولية لم تَسمح بعد بتظهير "بروفايل" الشخصية التي ستتولى ادارة َ شؤون البلاد في السنوات الست المقبلة. فالوضع في الاقليم لا يزال ملتبساً، إن عراقيا، أو على صعيد مآل المحادثات في فيينا.

NTV

تَبعاً لنائب تكتل لبنان القوي أسعد درغام, فإنه لا مانعَ لدى التيار من إعادةِ تأليفِ الحكومة من الوزراءِ أنفسِهم.

OTV

ثبُت ان الكيان اللبناني الحالي الذي ولد في الاول من ايلول 1920، قد بلغ اليوم المئة وعامين من العمر، متجاوزا بذلك اعمار غالبية الكيانات السياسية في المحيط، ومؤكدا ان الفكرة التي رفعها مكوّنٌ لبناني اساسي في السابق، صارت اليوم مشروعا عابرا للطوائف والمذاهب، وحقيقةً تاريخية ثابتة وسط تحولات كثيرة حصلت في الماضي وتحدث اليوم او قد تتحقق في المستقبلين القريب والبعيد.

LBC

يَنتظر الكل مصير ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، ووصولَ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان حاملا معه ما يُعتبر أجوبة جدية، بعيدة من المماطلة وقادرة على وضع لبنان على خارطة الخروج من الازمة القاتلة.

الميادين

أكد وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​، أن "​إسرائيل​ تلعب بالنار وتعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير"، مشدداً على أن "​سوريا​ لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلاً".

الجزيرة

أشار وزير الخارجية الروسية، ​سيرغي لافروف​، الى أن "80% من الدول لم تستجب للعقوبات الغربية المفروضة على ​روسيا​ رغم الضغوط والابتزاز"، لافتاً الى أن "هناك من يريد إفشال مهمة بعثة ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ إلى ​محطة زابوروجيا​ النووية".

العربية

أشار مدير ​​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​​ رفائيل غروسي، إلى أن "البعثة جمعت خلال ساعات معلومات مهمة من ​محطة زابوروجيا​.وكانت قد أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية، "بوصول بعثة ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ في هذه اللحظات إلى محطة زابوروجيه النووية"، وقد نقلت المشاهد الأولى لوصول السيارات التي تقل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، حيث وصلت البعثة بسيارات حملت شارة ​​الأمم المتحدة​​.