لبنان الحر

رأى عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب نزيه متى، أنّ "ما وصل إليه لبنان من انهيارات على المستويات كافة، لم يكن وليد المصادفة، إنما هو نتيجة طبيعية لتراكمات لم يحسن العهد العوني معالجتها، بسبب إنغماسه في الفساد، وإنشغاله بلعبة المحاصصة وتقاسم الدولة، والأهم، بسبب حمايته لسلاح حليفه حزب الله، وإعطاء المحور الإيراني نفوذاً سياسياً وأمنياً ما كان ليطاله حتى في الأحلام، وذلك كفاتورة مدفوعة مسبقاً لقاء مكاسب نيابية ووزارية وإدارية رخيصة، ولقاء إيصال الصهر إلى رئاسة الجمهورية".

صوت لبنان

رفض النائب سيمون أبي رميا التعليق على مواقف الرئيس نبيه بري وقال: "ننأى بنفسنا عن الدخول بسجالات سياسية عقيمة لا توصل البلد إلى بر الأمان ولا تقدم للمواطن أي شيء بينما هو ينتظر الإنقاذ".وعمّا إذا كان انحياز بري إلى مواقف رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، أكّد أبي رميا أن التأليف وارد في أي لحظة، لافتًا إلى أن لقاء الرئيسين عون وميقاتي أمس أكبر دليل على استمرار التواصل بينهما رغم السجالات الإعلامية.وأضاف: "الرئيس ميقاتي يدرك الواقع والوسطاء يدركون أهمية أن يكون هناك حكومة جديدة كاملة الأوصاف يمكنها إدارة البلد في حال الوصول إلى الفراغ".

radio orient

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه الخاص على تويتر، كاتبا: "المحروقات تهرب، وبكميات كبيرة، عبر الحدود الفالتة من جديد، مع رفع أسعارها في سوريا، بعد الطحين والدواء وسلع أخرى. مفهوم سيادة الدولة لا يتجزأ ،ويكفي استنزافا لما تبقى من مقدرات لبلدنا!".

اذاعة النور

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، أنّه "وقّع مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد بقيمة 104.970.166.000 ليرة لبنانيّة من احتياطي ​الموازنة العامة​، سندًا للقانون 295، إلى موازنة ​وزارة التربية والتعليم العالي​ - ​الجامعة اللبنانية​ -المديرية العامة للتعليم العالي، لتأمين اعتمادات إضافيّة لتغطية المساعدة الاجتماعيّة الموقّتة للعاملين في الجامعة بمسمّياتهم الوظيفيّة كافّة، عن ستة أشهر من العام 2022 ابتداءً من 1/1/2022، والزّيادة في النّقل الموقّت من عشرة أشهر من العام 2022؛ مشيرًا في كتاب مرفق موجّه إلى ​رئاسة مجلس الوزراء​ إلى العلم بأنّ الحكومة في وضع تصريف أعمال لاتّخاذ اللّازم قَبل تسيير مشروع المرسوم هذا".

صوت المدى

دعا "تجمع العلماء المسلمين" في بيان اثر اجتماع مجلسه المركزي، رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري "للبدء باستمزاج الآراء مع الكتل السياسية كافة مقدمة للدعوة إلى اجتماع لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية"، معتبرا أن "دولته هو الأجدر لقيادة هكذا حوار في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن".