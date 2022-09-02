رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية استئنافاً قدمه الإرهابي اليهودي عميرام بن اوليئيل للإفراج عنه، وقررت أن يبقى المدان بقتل ثلاث من أفراد عائلة دوابشة الفلسطينية حرقاً في قرية دوما قبل 7 أعوام، محتجزاً في السجن ولن يفرج عنه. وكان بن أوليئيل أدين قبل عامين بقتل ثلاثة من أبناء دوابشة بناء على اعترافه، بالسجن المؤبد.

كشف استطلاع رأي جديد أجراه المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، على أن قاعدة الناخبين اليهود من اليمنيين، نمت من 46 في المائة قبل انتخابات نيسان 2019 الى 62 في المائة الآن، وان نصف الإسرائيليين لا ينوون تغيير أحزابهم، وسيصوتون في الانتخابات المقبلة في الأول من تشرين الثاني، كما صوتوا في الانتخابات السابقة في مارس (آذار) 2021.

وصنّف المستطلعون «أجندة الحزب الاقتصادية» على أنها العامل الأهم، باستثناء أنصار حزب «الليكود» المتحالف مع الكتلة اليمينية، الذين قالوا، إن هوية زعيم الحزب هي العامل الأهم في التصويت لهذا الحزب. وأظهر الاستطلاع، أن 78 في المائة من مؤيدي أحزاب المعارضة يعتزمون التصويت لنفس الحزب مرة أخرى، بينما قال 43.5 في المائة فقط من ناخبي الائتلاف الحاكم، إنهم يخططون للتصويت للحزب نفسه.