وصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، الى محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، في مهمة محفوفة بالمخاطر ومرتقبة جداً لتقييم مخاطر حدوث كارثة إشعاعية بعد تأخر لعدة ساعات بسبب قصف بالقرب من الموقع.

ثمة إجماع على أن المفاوضات الشاقة التي انطلقت قبل 16 شهراً من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي والتي عرفت كثيراً من الصعود والهبوط والمطبات الهوائية والإعلانات الزائفة، قد اقتربت من نهاياتها. وبعد التصريحات الصادرة عن الطرفين الرئيسيين المعنيين بهذه المفاوضات؛ وهما الولايات المتحدة وإيران، فقد دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس على الخط وأعرب، بمناسبة الكلمة التي ألقاها أمام السفراء الفرنسيين المنتشرين في عواصم العالم، عن أمله في الاتفاق على هذا الملف الشائك، قائلاً: «آمل إتمام إحياء (خطة العمل الشاملة المشتركة) في غضون الأيام القليلة المقبلة».