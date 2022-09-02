طالب ممثلو 11 دولة عربية وغربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي كل الأطراف السورية، ولا سيما حكومة الرئيس بشار الأسد، باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ متطلبات القرار الدولي 2254. ودعوا إلى مواصلة تقديم المساعدات الانسانية من خلال كل الطرق، بما في ذلك توسيع وتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، والتي لا يوجد لها بديل يضاهيها.

أعلنت الإمارات في نهاية الشهر الماضي عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى درجة سفير، وذلك بعودة سفيرها إلى طهران، والذي جاء ضمن إطار حرص القيادة الإماراتية على تعزيز علاقاتها مع إيران، وتنفيذاً لقرارها السابق في هذا الشأن. وتأتي عودة السفير الزعابي لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة الإمارات لدى إيران، وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في طهران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة وفقاً لما قالته وزارة الخارجية الإماراتية.