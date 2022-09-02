تناولت الصحف اليوم الملف الحكومي، والاستحقاق الرئاسي، إضافةً إلى إضراب موظّفي "أوجيرو"، كذلك ملف ترسيم الحدود والتنقيب، والتقرير اليومي حول فيروس كورونا.

الملف الحكومي

غداة اللقاء الخامس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وفي اليوم الاول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لم يسجل أي تطور إيجابي لا على مستوى تأليف الحكومة الجديدة ولا على مستوى التحضير لإنجاز الاستحقاق الدستوري.

وفي هذا السياق، بَدا من بعض التسريبات أمس أنّ اوساط القصر الجمهوري بدأت تحمل على الرئيس بري على خلفية معارضته تأليف حكومة تضم ستة وزراء دولة سياسيين، وقد اعلن ذلك علناً في خطاب صور عَدم جَدواها في هذه المرحلة، فيما الرئيس عون يتمسك بتأليف مثل هذه الحكومة ولم يلق تجاوباً لدى الرئيس المكلف في لقائهما امس الاول الذي تمسّك بالإبقاء على حكومته الحالية باستثناء تغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين امين سلام وعصام شرف الدين فيها، مكرراً دعوة فخامة الرئيس إلى تسميتهما مع الاخذ في الاعتبار موافقة نواب عكار في شأن البديل لسلام واختيار اسم درزي لوزارة المهجرين لا يكون على خصومة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

الاستحقاق الرئاسي

لم يصدر أي مؤشر بعد على ما سيتّخذه رئيس مجلس النواب بيه بري ازاء الاستحقاق الرئاسي في ضوء خريطة الطريق التي أعلنها في خطاب صور لمناسبة ذكرى تغييب الامام موسى الصدر أمس الاول ودعوته الى انتخاب رئيس للبلاد "يجمع ولا يفرّق"، وهو ينتظر تبلور بعض المعطيات غير متوقف عند بعض الآراء الدستورية، معتبراً انّ مجلس النواب سيّد نفسه في انتخاب الرئيس وفي ممارسة دوره التشريعي في اي وقت بحيث لا يعطّل اي من الاستحقاقين الرئاسي والحكومي دور المجلس وتفعيله وتوسيعه بما ينسجم مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد.

إضراب موظفي أوجيرو

قرر المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" ليلاً، الاستمرار بالإضراب للوصول الى مطالبه المحقة، مع الاستمرار بالمفاوضات.

وكان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم عقد اجتماعاً بعد ظهر أمس، دام أكثر من ثلاث ساعات ونصف، مع نقابة هيئة موظفي "أوجيرو" أكد بعده الوزير القرم أنّه "يقف الى جانب الموظفين، ويشعر بمعاناتهم واحتياجاتهم لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها"، وهو متفائل بالتوصل إلى حل.

الترسيم والتنقيب

ما زال لبنان ينتظر مجيء الوسيط الاميركي آموس هوكستين الذي سينقل الجواب الاسرائيلي حول الحدود البحرية والحقوق الغازية والنفطية مع لبنان، وذلك بعد تأخّر نحو ثلاثة اسابيع عن موعد عودته بعد اسبوعين من زيارته للبنان في 1 آب الماضي. وترددت معلومات أمس عن أنّ الوسيط الأميركي سيزور لبنان في 11 من الشهر الجاري.

وفي السياق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "الأميركيين قلقون جداً من إمكانية حصول تدهور بين إسرائيل وحزب الله، مشيرة إلى أنه كان يبدو أنّ بايدن لا يتدخل في موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل لكنّ البيت الأبيض دخل أمس الاول بكل قوته إلى موضوع الاتفاق مع لبنان".

الى ذلك قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض انه من الواضح انّ شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية لا يمكنهما مباشرة العمل في البلوكات اللبنانية من دون الحصول على ضمان من الولايات المتحدة وتل أبيب، وذلك خشية على مصالحهما، وهذا ما يفسّر أهمية معادلة: "إمّا استخراج الغاز والنفط على الجانبين وإمّا لا استخراج هنا ولا هناك".

كورونا

سجلت وزارة الصحة العامة 394 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة.