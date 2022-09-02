الجمهورية/ طوني عيسى

أكثر من أي يوم مضى، يريد الأميركيون والأوروبيون إنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود وتقاسم الغاز بين لبنان وإسرائيل. لذلك، لا يُستبعَد الإعلان عن خرقٍ مفاجئ في المفاوضات. ولكن، هناك طرفان قويّان يجب أن يرضيهما الاتفاق: إسرائيل و»حزب الله». كما كان مرجَّحاً، أرجأ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين زيارته التي كانت مقرَّرة في الأسبوع الأخير من آب. ويتردّد أنّ الزيارة محتملة في الثلث الأول من أيلول الجاري. ولكن، واقعياً، لن يقوم هوكشتاين بمحاولة جديدة بين لبنان وإسرائيل ما لم تدخل على اللعبة معطيات جديدة تسهِّل التسوية. وفي الساعات الأخيرة، تحدَّث الإعلام الإسرائيلي عن زيارة سيقوم بها هوكشتاين لباريس، يلتقي خلالها مسؤولي شركة «توتال» التي تمتلك حقوق التنقيب في بلوكات الغاز اللبنانية. وإذا كان ذلك صحيحاً، فهو يؤشّر إلى أنّ المفاوضات- في الجانب التقني- بلغت مرحلة متقدّمة تتعلق بإدارة الموارد الغازية على جانبي الحدود. وهناك حاجة فرنسية مُلحَّة جداً لإنجاز الاتفاق حول الغاز في المتوسط. فالأوروبيون دخلوا الشتاء البارد وسط مخاوف من تقنين شديد في واردات الغاز الروسي أو حتى انقطاع، بعدما أصبح هذا الغاز ورقة مقايضة ثقيلة مع أوروبا في الملف الأوكراني. بل إنّ الأمر بات يتعلق بالأمن الاجتماعي والسياسي، خصوصاً في ألمانيا وفرنسا، حيث يُخشى أن يؤدي تضاعف فاتورة الكهرباء والتدفئة قرابة 10 مرّات، إلى إنطلاق حراكات شعبية في الشوارع، تعيد إلى الأذهان مرحلة «السترات الصفر» وما خلّفته من إرباك لحكومة ماكرون. لذلك، يريد الفرنسيون، والأوروبيون عموماً، أن يتمّ الاتفاق سريعاً بين لبنان وإسرائيل، ما يفتح الباب لمزيد من تدفقات الغاز المتوسطية إلى أوروبا. وهذا ما تريده واشنطن أيضاً لتعطيل ورقة الضغط الروسية على حلفائها في الأطلسي، وانتزاع أي ذريعة تبطئ حماسهم للمواجهة مع روسيا. لكن العامل الحاسم في أي تسوية حول الحدود وتقاسم الغاز على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية ليس مصالح الأوروبيين، بل مصالح القوى المعنية مباشرة بالاتفاق، أي إسرائيل ولبنان، ومن خلاله «حزب الله». واللافت أنّ باريس التي تبدي حرصاً شديداً على علاقات طيبة مع «حزب الله» وتريده شريكاً فاعلاً في أي تسوية في لبنان، رفعت في الأيام الأخيرة من مستوى تعاطيها مع إيران، إذ كلّفتها القيام بوساطة مع موسكو حول أوكرانيا وصادراتها من الغاز إلى أوروبا. وبالتأكيد، ستتقاضى طهران ثمن هذه المهمَّة.